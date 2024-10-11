Документ «Основи миру», в якому буде викладено докладні умови для справедливого завершення війни, буде готовий до листопада. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Дубровнику, виступаючи на третьому саміті «Україна — Південно-Східна Європа». Глава держави наголосив, що росія уникає чесної дипломатії, саме тому Україна розробила план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру.

«Для нас це план перемоги. Для кожної з ваших країн — це план надійної стабільності. Коли план буде повністю реалізовано, росія втратить здатність загрожувати Європі», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський додав, що в першому пункті плану перемоги йдеться про те, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. За його словами, без цього мир неможливий. І саме тому реальні кроки до нього — запрошення до НАТО та майбутнє членство України в Альянсі.

«У жовтні, листопаді та грудні маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір — вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував кожній країні, яка вже уклала з Україною двосторонню безпекову угоду. Він зазначив, що більшість представлених на саміті держав — уже частина цього.

За підсумками Саміту «Україна — Південно-Східна Європа» було ухвалено Дубровницьку декларацію, в якій укотре засуджено неспровоковану, невиправдану та незаконну російську агресивну війну проти України, висловлено абсолютну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та підтверджено непохитну готовність продовжувати надавати Україні та її народові всебічну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

«Не може бути вільної, мирної та процвітаючої Європи без вільної, мирної та процвітаючої України. Підтримка учасників саміту «Україна — Південно-Східна Європа» в Дубровнику цієї мети залишається непорушною», — підсумовують підписанти декларації.

Плюс угода з Хорватією

У Дубровнику Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між двома країнами.

Хорватія допомагає Україні з початку російської агресії 2014 року. Загальна сума допомоги з лютого 2022-го — майже 300 мільйонів євро, зокрема 11 оборонних пакетів. Цією угодою Хорватія закріплює свій обов’язок підтримувати Україну до перемоги у війні.

Серед іншого йдеться про спів працю між ОПК, визначення перспектив спільного оборонного виробництва та локалізацію проєктів в Україні. Країни також вивчатимуть можливості зміцнення взаємодії в царині цифрової стійкості й кібербезпеки та обмінюватимуться розвідувальними даними.

Окремий блок стосується підтримки в гуманітарному розмінуванні. На цей напрям Хорватія вже спрямувала понад 10 мільйонів євро і надалі надаватиме обладнання й ділитиметься знаннями. Ідеться також про протимінну діяльність, догляд за ветеранами та судове переслідування за тяжкі злочини, адже Хорватія має досвід, пов’язаний з війною.

Також в угоді містяться пункти, що стосуються допомоги в гуманітарній, енергетичній, правовій і науковій галузях. Крім того, Хорватія сприятиме притягненню рф до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і чинитиме санкційний тиск.

Хорватія підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО та зобов’язується й надалі докладати зусилля для реалізації формули миру.

Під час переговорів Володимир Зеленський подякував Хорватії за підтримку України та особисто Андрею Пленковичу — за лідерство в наданні оборонної підтримки. На зустрічі докладно обговорили, як прискорити постачання оголошених пакетів допомоги, і підготовку й наповнення наступних.

Окремий фокус розмови — співпраця в оборонній галузі. Серед іншого йшлося про внесок у вітчизняне виробництво дронів.

Серед тем переговорів — гуманітарне розмінування та локалізація підприємств в Україні. Хорватія надає фінансову підтримку і ділиться досвідом.

Окрему увагу приділили реабілітації українських дітей і поранених воїнів, європейській інтеграції та прискоренню переговорного процесу, а також відбудові України.

Андрей Пленкович відзначив, як Україна забезпечує стійкість. Зокрема те, що попри постійні російські атаки держава відновлює об’єкти, зруйновані агресією рф.

У Дубровнику Президент Володимир Зеленський провів також окремі зустрічі із прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і Президентом Словенії Наташею Пірц Мусар. Глава держави подякував кожному за підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також детально розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби українських воїнів.

Провідні теми зустрічі із Прем’єр-міністром Албанії — реалізація формули миру, підготовка до другого Саміту миру, шлях України до ЄС і НАТО, а також відбудова країни. Володимир Зеленський та Еді Рама домовилися про початок консультацій між країнами для підготовки двостороннього документа щодо гарантій безпеки для України.

Під час зустрічі із Прем’єр-міністром Північної Македонії обговорили можливість підписання двосторонньої безпекової угоди найближчим часом, а також об’єднання зусиль на шляху до членства обох країн у Європейському Союзі.

Переговори з Президентом Словенії стосувалися зокрема реалізації двосторонньої безпекової угоди та подальшої оборонної підтримки.

Серед тем, які Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Греції, — двостороння співпраця зокрема в галузі безпеки та оборони, а також інтеграція України з ЄС і НАТО. Незабаром Україна та Греція також укладуть двосторонню безпекову угоду.

Дітей захисників огорнуто теплом

Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович зустрілися з дітьми українських захисників, які приїхали у країну на оздоровлення.

«Подякував команді Прем’єр-міністра за те, що підтримує наших українських діточок, чиї батьки є героями нашої держави, бо захищають Україну. І є, на жаль, ті, що залишаться в наших серцях, в історії, бо віддали найдорожче — життя. Ми їм дуже вдячні. І ніхто з нас ніколи їх не забуде», — сказав глава держави.

Нині на відпочинку в місті Спліт перебувають 90 українців. Усі вони діти воїнів із Київщини. Оздоровлення триває десять днів і відбувається в межах програми Посольства України в Хорватії для дітей військових. Фінансує відпочинок фонд Почесного консула України в Хорватії Івіци Піріча. Загалом із початку року пройти таке оздоровлення змогли понад 800 дітей.

«Радий, що Хорватія допомагає нашим українським дітям. Дуже важлива така допомога. Такий відпочинок дає змогу підтримати наших дітей, щоб вони усміхалися», — зазначив Володимир Зеленський.

Андрей Пленкович додав, що візит Президента України в Хорватію пов’язаний із проведенням третього саміту «Україна — Південно-Східна Європа».

«Ми сьогодні зібралися тут, щоб надати підтримку Україні, вашому народові та вашому Президентові в боротьбі за вашу територіальну цілісність. Ми дуже цінуємо героїзм ваших батьків, з яким вони вже впродовж двох із половиною років боронять вашу державу», — сказав Прем’єр-міністр Хорватії.

Володимир Зеленський і Андрей Пленкович передали дітям подарунки, а діти їм — прапори зі своїми підписами.

Джерело: Офіс Президента