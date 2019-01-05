11 січня Міністерство молоді та спорту України
15 січняМіністерствоінфраструктури України
18 січня Міністерство соціальної політики України
22 січняМіністерствооборони України
25 січня Міністерство освіти і науки України
29 січняМіністерствоінформаційної політики України
1 лютогоМіністерствоохорони здоров'я України
5 лютого Міністерство аграрної політики та продовольства України
8 лютого Міністерство внутрішніх справ України
12 лютого М іністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
15 лютого Міністерство культури України
19 лютого Міністерство екології та природних ресурсів України
22 лютого Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
26 лютого Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
1 березня Міністерство закордонних справ України
5 березня М іністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
12 березня Міністерство фінансів України
15 березня Міністерство юстиції України
19 березня Міністерство у справах ветеранів України
22 березня Пенсійний фонд України
26 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
29 березня Національна поліція України
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).