11 січня Міністерство молоді та спорту України

15 січняМіністерствоінфраструктури України

18 січня Міністерство соціальної політики України

22 січняМіністерствооборони України

25 січня Міністерство освіти і науки України

29 січняМіністерствоінформаційної політики України

1 лютогоМіністерствоохорони здоров'я України

5 лютого Міністерство аграрної політики та продовольства України

8 лютого Міністерство внутрішніх справ України

12 лютого М іністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

15 лютого Міністерство культури України

19 лютого Міністерство екології та природних ресурсів України

22 лютого Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

26 лютого Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

1 березня Міністерство закордонних справ України

5 березня М іністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

12 березня Міністерство фінансів України

15 березня Міністерство юстиції України

19 березня Міністерство у справах ветеранів України

22 березня Пенсійний фонд України

26 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

29 березня Національна поліція України

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).