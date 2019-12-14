Президент України
звільнив:
САМОУКОВА Сергія Вікторовича — з посади голови Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДОВБНЮ Сергія Леонідовича — з посади голови Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
КУЧКІНУ Олександру Вікторівну — головою Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ГАЛУШКУ Дениса Миколайовича — головою Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ГЛАЗИРІНА Євгена Миколайовича — головою П’ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ЛИТВИНЧУКА Сергія Анатолійовича — головою Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області;
ЧЕПУРКА Ярослава Олексійовича — головою Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області;
ЖАРУКА Андрія Олександровича — головою Попільнянської районної державної адміністрації Житомирської області;
ЗАМУЛУ Христину Петрівну — головою Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області;
ВОВЧАСТОГО Андрія Володимировича — головою Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області;
ГАЛІВА Любомира Теофільовича — головою Мостиської районної державної адміністрації Львівської області;
ЯНКА Богдана Ярославовича — головою Сколівської районної державної адміністрації Львівської області;
НАЗАРА Петра Володимировича — головою Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області;
КАЩУКА Любомира Мирославовича — головою Стрийської районної державної адміністрації Львівської області;
СЛАВІНСЬКОГО Олександра Дмитровича — головою Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області;
ПОКЛОНСЬКУ Віру Олегівну — головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
БАЛЮКА Юрія Володимировича — головою Криничанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
КУТНЬОГО Сергія Вікторовича — головою Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ФАЙЗУЛЛІНУ Юлію Ядгарівну — головою Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
КОНЦЕВОГО Василя Ростиславовича — головою Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
ЮР’ЄВУ Тетяну Миколаївну — головою Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області;
БРОВЧУКА Василя Петровича — головою Верховинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
КАНЮКУ Сергія Олександровича — головою Галицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ЛАВАСОВА Володимира Васильовича — головою Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ТАБАНЕЦЬ Жанну Петрівну — головою Калуської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ГЛУШКОВА Любомира Олексійовича — головою Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
СВІЩОВСЬКОГО Богдана Романовича — головою Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ГАЄВСЬКОГО Сергія Броніславовича — головою Тлумацької районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
САГАНА Івана Івановича — головою Городоцької районної державної адміністрації Львівської області;
ЧЕРНІХОВСЬКОГО Романа Івановича — головою Жовківської районної державної адміністрації Львівської області;
ЖЕПКА Андрія Богдановича — головою Самбірської районної державної адміністрації Львівської області;
ЗАВАЛЬНЮК Наталію Володимирівну — головою Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області;
ДОПІРУ Олексія Тимофійовича — головою Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області;
БІЦЮКА Дениса Вікторовича — головою Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області;
ІВАНИЦЮ Юрія Олександровича — головою Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області.