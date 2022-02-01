Президент України

звільнив:

ЛАГУТУ Ярослава Миколайовича — з посади голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

ЩЕРБАКА Ігоря Михайловича — з посади голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;

ГАРЯГУ Олега Олександровича — з посади голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

призначив:

БОБРОВИЦЬКОГО Олександра Михайловича — головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

СЕЛІВОНА Олександра Олександровича — головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області.