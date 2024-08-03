Прем’єр-міністр наголосив, що державна підтримка і сумлінна праця фермерів дають змогу втретє під час війни успішно проводити жнива

«Сьогодні однією із ключових галузей української економіки залишається аграрний сектор. У першому півріччі експорт продовольчих товарів з України становив 12,4 мільярда доларів. Аграрний сектор — це десятки тисяч робочих місць, інвестиції для розвитку та податки для стійкості держави», — такими словами розпочав чергове засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Держава сприяє виробництву продовольства

За його словами, нині держава підтримує аграріїв за трьома ключовими напрямами.

Перший — фінансові програми. Гранти, компенсації та пільгові кредити. Другий — допомога з логістикою. Третій — гуманітарне розмінування.

У межах програми «єРобота» запроваджено гранти на створення нових садів і теплиць. Уже виплачено майже 1 мільярд гривень таких грантів. Посаджено 2,7 тисячі гектарів садів, закладено 70 гектарів нових теплиць.

«Сьогодні ухвалюємо рішення про посилення роботи програми. Розширюємо перелік регіонів для висаджування черешні, персика та абрикоса. Додаємо можливість виноробам скористатися грантами, щоб вони могли висаджувати власні виноградники. Одночасно прибираємо умову, що під час висаджування виноградників треба встановлення системи зрошування», — наголосив очільник уряду.

Ще один ключовий механізм підтримки аграріїв — пільгові кредити. Цього року за програмою «5—7—9%» надано 26,5 мільярда гривень позик для більш ніж 5,6 тисячі аграріїв.

Також запроваджено окрему субсидію для фермерів на деокупованих територіях. Виплачують 8 тисяч гривень на 1 гектар обробленої землі. Це важлива програма, яка повертає робочі місця та податки у громади, де відбувалися бойові дії.

800 мільйонів гривень дотації цього року буде виплачено аграріям, які утримують худобу. Це 14 тисяч господарств. Надходить допомога малим та середнім фермерам, щоб розвивати перспективну галузь тваринництва.

Для підтримки невеликих господарств є окрема субсидія. Малі фермери зможуть отримувати 4 тисячі гривень на 1 гектар угідь, де вони працюють. У бюджеті передбачено 1,2 мільярда гривень на цю програму. Перша хвиля заявок уже пройшла, і за нею будуть виплати для майже 3,5 тисячі агровиробників. Далі — значно більше.

«Продовжуємо підтримку меліорації земель. 200 мільйонів гривень на цей рік. Будуємо та відновлюємо меліоративні системи на площі до 8 тисяч гектарів. Це допомагає збільшувати врожайність і дає додаткові інвестиції від самих аграріїв», — підкреслив Денис Шмигаль.

Щодо розмінування сільгоспземель. Уже обстежено, розміновано та повернуто у використання 310 тисяч гектарів. Прем’єр зазначив: це неймовірна робота, за яку ми вдячні нашим саперам.

За його словами, держава спрямовує 3,5 мільярда гривень на проєкт гуманітарного розмінування. Працюють 47 операторів протимінної діяльності та понад 2,2 тисячі саперів. Є в наявності 109 машин для розмінування, ще 68 законтрактовано. Наше завдання — якнайшвидше повернути всі землі аграріям у використання.

Ключове в напрямі логістики — робота українського морського коридору. За 11 місяців його функціонування вантажообіг у портах Великої Одеси становив 60 мільйонів тонн. Майже 41 мільйон тонн — експортоване продовольство. Це стало можливим завдяки успіху наших Сил оборони в Чорному морі, програмам підтримки експорту, страхуванню воєнних ризиків.

«Сьогодні ухвалюємо рішення, яке дасть змогу залучити 50 мільйонів євро підтримки від ЄС на ремонт і розвиток нашої портової інфраструктури», — поінформував глава уряду.

За його словами, самовіддана робота аграріїв і підтримка від держави дають змогу успішно проводити вже треті жнива за час повномасштабної війни. Аграрії зібрали більш як 25 мільйонів тонн зернових. Зокрема пшениці зібрано 19,5 мільйона тонн, ячменю — 4,8 мільйона тонн. У п’яти регіонах збирання ранніх зернових та зернобобових культур завершено.

Прем’єр подякував усім, хто працює в полі, щоб забезпечити Україну продовольством, посилити нашу економіку та підтримати світову продовольчу безпеку.

Важливі рішення для посилення країни

У промові Прем’єр зупинився на кількох важливих рішеннях чергового засідання Кабінету Міністрів

«Перше. Подаємо в парламент угоду із Францією, яка дозволить Україні отримати 200 мільйонів євро грантових коштів на відновлення нашої інфраструктури та економіки.

Друге. Ухвалюємо рішення, яке дасть змогу перерозподілити ресурси та отримати додаткові 50 мільйонів євро від ЄС так само на програми відбудови нашої країни.

Третє. Маємо важливе рішення на покращення водопостачання наших громад. Цього місяця були на Донеччині й багато говорили з людьми про цю проблематику. Сьогодні затверджуємо постанову про максимальне спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проєктів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області.

Четверте. Міністерство у справах ветеранів тепер матиме одну будівлю, що дасть змогу підвищити управлінську якість. З огляду на пріоритет ветеранської політики для уряду ця будівля буде у центрі Києва на вулиці Хрещатик, 34», — окреслив порядок денний глава уряду.

За словами Дениса Шмигаля, триває робота для посилення та відновлення нашої держави. Він подякував усім, хто працює заради цього щодня.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ