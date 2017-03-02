«Ми переселенці — я з чоловіком та донькою, а також мої батьки переїхали з Донецька на Вінниччину. Через бойові дії й не менш через українські погляди нам довелося залишити рідні домівки — батьки наші жили у власний квартирі, а ми у своїй. До речі, мій батько — інвалід війни, йому понад 90 років. Мама теж старенька. А недавно нам подзвонили сусіди, які ще залишались у Донецьку, і сказали, що наші квартири вже зайняли. Та й навряд чи ми повернемось додому.

Нас прихистили добрі люди — надали в користування хату в селі. Сільської роботи не боїмося, тож громада нас прийняла добре. Але знаємо, що господар хати надав нам її тимчасово, сам живе у місті. Попередив, що коли захоче продати будинок і трапляться покупці, то нам доведеться шукати інше житло. Ми б і самі раді викупити цю хату, але грошей не маємо. Скажіть, будь ласка, чи є в нас хоч якась надія стати на квартирну чергу, щоб отримати житло? Чи сподіватися нема на що?»

Родини КОНОГОН і ТИТАРЕНКІВ,

Вінницька область

Консультує юрист

Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»

Олена МАНЬКО

— Щодо постановки на квартирну чергу внутрішньо переміщених осіб відповідні зміни до законодавства внесено постановою Кабінету Міністрів України №861. Постанова чинна.

Отже, хто може стати на квартирний облік:

♦ ВПО — інваліди війни, позначені в пунктах 11—14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

♦ члени їхніх сімей;

♦ члени сімей загиблих, позначені 4—8, 16—22 абзацами пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту».

До членів сім’ї інваліда належать:

♦ дружина або чоловік;

♦ діти до 18 років;

♦ неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

♦ людина, яка живе разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови, що інвалід не перебуває у шлюбі;

♦ непрацездатні батьки;

♦ людина під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним.

Усі ці категорії можуть стати на квартирний облік у будь-якому населеному пункті за їхнім бажанням у межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають на обліку.

Щоб стати на квартирний облік, слід подати заяву:

♦ виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради, сільського голови за місцем проживання (для ВПО — за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб);

♦ адміністрації підприємства за місцем роботи.

Заяву повинні підписати члени сім’ї, які проживають разом із заявником, мають самостійне право на одержання житлового приміщення і бажають разом стати на облік.

До заяви додають:

♦ довідки про реєстрацію місця проживання на кожного члена сім’ї, видані виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, сільським головою (за формою, встановленою в додатку до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 2 березня 2016 №207);

♦ довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи або у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради;

♦ громадяни, яких беруть на облік на пільгових підставах або мають право першочергового чи позачергового одержання житлових приміщень, зазначають це в заяві й подають відповідні документи.

ВПО, крім заяви, подають такі документи:

♦ копію посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або інваліда війни;

♦ довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім’ї, а також члена сім’ї загиблого відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

♦ копії документів, що підтверджують родинні стосунки членів сім’ї з інвалідом війни;

♦ копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або інваліда війни.

Інші документи в разі потреби запитує виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради або адміністрація підприємства, установи, організації.

Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»