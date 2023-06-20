Останні зміни в роботі відділень поштового зв’язку викликають у багатьох сільських громадах певне нерозуміння. Чимало листонош отримали повідомлення про звільнення з роботи з 25 червня 2023 року. Через це ширяться чутки, мовляв, поштові відділення в селах позакривають, пенсії та періодику розносити буде нікому. По роз’яснення ми звернулися до керівника Черкаської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» Олександра Марченка.

Оптимізація в дії

Жителі села Дмитрівка Золотоніського району б’ють на сполох, бо наприкінці червня відділення нібито планують закрити: «У нашому відділенні зв’язку працює одна особа, всіх інших давно скоротили, — розповідають у селі. — Наша завідувачка виконує багато функцій: видає пенсії та субсидії, роздає платіжки й приймає платежі, розвозить пресу, листи й посилки, оформляє передплату, продає товари. Усе це вона виконує сама за маленьку заробітну плату. Нам повідомлено про те, що до нас приїжджатиме машина Укрпошти. Але, беручи до уваги те, що в нашому селі дуже багато пенсіонерів, які не спроможні не те що дістатися до відділення, а й обмежені в пересуванні, то цей варіант жителів села не влаштовує. Листоноша Зоя Коваль до таких пенсіонерів приїжджає особисто. Вважаємо, що відділення Укрпошти в нашому селі закривати не можна».

Після детального ознайомлення із ситуацією стало відомо, що ще у квітні компанія на рівні генеральної дирекції ухвалила рішення, що не буде різнотипної структури відділень. Діятимуть лише два типи відділень: автоматизовані, до яких звикли жителі міст, і пересувні бригади. До цього діяли різні типи відділень, як-от: пересувна бригада — листоноша села, неавтоматизоване сільське відділення та інші.

«В області було приблизно 300 сільських листонош. Їхня робота координувалася з пересувними бригадами. Ці працівники перебували в населеному пункті, мали для цього місце, де надавали послуги, обмінювалися поштою із бригадою, яка її доставляла, — пояснює очільник Черкаської дирекції. — Було так, що в населеному пункті працювали і бригада, й листоноша. На Черкащині чи не найбільша кількість сільських листонош, бо за показниками роботи всієї команди поштарів ми трималися на високому рівні. Це не лише робота з передплатою, а й різні платежі, доставка пенсій, торгівля, загалом — усі послуги, які надає Укрпошта».

Після згаданого рішення гендирекції в жодній області України не залишиться сільських листонош: усі ці посади було оптимізовано, людей офіційно попереджено про скорочення відповідно до законодавства про працю. Як пояснив посадовець, усі ті населені пункти, де працювали листоноші, тепер обслуговуватимуть пересувні бригади.

«Щоб і надалі виконувати ті обсяги послуг, які надавали листоноші в селах, ми отримали додатковий автотранспорт. Якщо до цього в області діяло 105 пересувних бригад, тепер курсуватиме 124 автомобілі, — розкриває деталі Олександр Марченко. — Тобто ми звільнили приблизно 300 осіб, але 60 узяли на роботу. Перевага в тому, що новостворені бригади більш мобільні порівняно з листоношами, а сама робота злагоджена. Звісно, збільшивши кількість рухомого складу, ми вдосконалили логістику. Зміни зроблено для того, щоб не втратити клієнтів, а задовольнити їхні вимоги й залучити нових. Адже тепер ми зможемо більше часу працювати в селі. Усі точки, де працювали листоноші села — сільради, де ми мали приміщення, наші власні будівлі, де орендували площі, — все це залишається. Тобто наголошу: відділення не закриваються! Змінюється лише формат обслуговування».

Час присутності в населеному пункті пересувного відділення — один із важливих критеріїв роботи Укрпошти. Він залежить від характеристик населеного пункту, кількості населення та напрацьованого навантаження — як люди користуються послугами.

Наприклад, листоноша мала графік — чекала, доки машина привезе пресу й кореспонденцію. Тепер машин стало більше, тож зросла кількість часу на обслуговування населення. Але це робитиме бригада, яка прибула на авто. Раніше 40 хвилин зазвичай ішло на те, щоб передати все листоноші села й перерахувати. Тепер цей час внутрішньої роботи поштарі обіцяють витрачати на обслуговування клієнтів.

Листоноші на електробайках

«У бригаді три людини, які надають послуги для жителів населеного пункту: начальник, листоноша і водій, — зазначає Олександр Марченко. — Схем, як працює листоноша, багато. Є протяжні населені пункти, в них бригада може завезти листоношу в певну зручну точку, й вона заходить за потрібними адресами. У цей час автомобіль відвезе начальника бригади у стаціонарне відділення, де той теж надаватиме послуги людям. Кожна бригада вибудовує зручну для клієнтів та ефективну для роботи схему. Мінімальна присутність у населеному пункті (згідно з графіком і стандартами) — раз на тиждень. Це в найменших селах. У тих селах, де більше як 1200 жителів, працюватимуть стаціонарні відділення. Подекуди у великих селах відкриваються нові. Ми їх оснащуємо сучасними меблями й технікою, робимо ремонти. Наприклад, у Руській Поляні листоноші вже їздять на електробайках. Кожна бригада має графік відвідування того чи іншого населеного пункту, що затверджують на рівні генеральної дирекції. Ключові моменти, які маємо забезпечити, — вчасна доставка пенсій, газет та надання супутніх послуг».

Як роз’яснюють поштовики, в кожному селі, де раніше працювала листоноша, Укрпошта працюватиме й надалі. За автомобілями, які курсують областю, стежить система GPS, тому графік в’їзду й виїзду в населений пункт та маршрут руху чітко контролюють. До того ж у машині — три людини, а це потрійний контроль одне за одним, і як наслідок — якість роботи пересувної бригади.

Працюють у новій моделі з 1 червня. До кінця місяця сільські листоноші ще допрацьовують. Тобто одна модель накладається на другу задля збереження якості й кількості послуг. А в липень повинні увійти з навченими людьми й апробованими логістичними маршрутами — працюватиме лише нова модель. Зміни, які впроваджують, теж містять певні ризики. Один із них — нові люди, яких ще треба навчити.

У містах уже зараз зростає кількість відділень: замість 16 в Черкасах буде 25.

Досвід, помножений на нові підходи

Прикро, але запроваджувані зміни не завжди позитивно сприймають селяни. Чому? Як пояснив Олександр Марченко, сільська листоноша, звісно, не хоче втрачати роботу. Окремим було досить зручно працювати на чверть чи половину окладу й мати час на домогосподарство. Така людина приходить до голови села чи старости й каже: «Пошти більше не буде». Вона не каже чесно, що тепер замість неї приїжджатиме бригада із трьох осіб. Усе це для того, щоб залишитися на посаді.

Хоч є люди, які допомагають новим бригадам увійти в курс справ. Так відповідально діють листоноші в Чорнобаї, схожа ситуація й у Коробівці на Золотоніщині: листоноша там знайомила нову керівницю бригади не лише з головою села, а й із пенсіонерами, яким надаватимуть послуги.

«Ми відкриті до розв’язання будь-яких проблемних питань, зокрема й тих, що стосуються доставки періодики. Оперативно їх вирішуємо, — наголошує керівник дирекції. — Нині пересувні відділення діятимуть у більш ніж 750 населених пунктах області. А до цього дві третини сіл обслуговували силами пересувних бригад.

Відчутно побільшало автомобілів: у Черкасах було сім, стало вісім; у Чорнобаї було 12, стало 16; в Умані було 13, стало 16; в Драбові було дев’ять, стало 14. Наобіцяти, що всі зміни пройдуть без ускладнень, не можу, адже нині чимала кількість ризиків. Але те, що можемо змінити на краще, робимо.

Поряд з викликами вже сьогодні маємо позитивні приклади. Робота канівської бригади за показниками — серед найкращих. Вона надає більше послуг, ніж окремі стаціонарні автоматизовані відділення, де працює кілька листонош. Цей досвід ставимо за приклад, вивчаємо. А таких працівників мотивуємо. Між селянами і бригадою із часом налагоджується комунікація, люди телефонують, уточнюють якісь деталі. Часто пенсіонери із власної ініціативи чекають бригаду там, куди вона має приїхати».

Дмитрівка відчує позитив

Як стверджує Олександр Марченко, поштова бригада в село Дмитрівку приїжджала і працюватиме там надалі. Листоноша, яка була прикріплена до бригади, але була місцевою, працювала у відділенні, тому люди не бачили змін. Нині для клієнтів пошти обслуговування зміниться на краще, адже ними опікуватимуться дві людини. Начальник бригади надаватиме послуги на тому самому місці, де це робила листоноша, а в цей час бригадна листоноша ходитиме дільницею. Людям рознесуть пенсію — 182 особи отримують пенсію в цьому селі саме через Укрпошту. Заплановано, що бригада працюватиме у Дмитрівці тричі на тиждень по п’ять годин на день. Такі зміни мають позитивно позначитися на обслуговуванні та якості послуг.

Важливо, щоб поштові реформи підтримала місцева влада. Цей аспект не скрізь враховують. Скажімо, на Звенигородщині новим бригадам поштарів нерідко допомагає голова села чи староста: знайомить з місцевими людьми, розповідає, кому треба занести пенсію, кого іноді почекати. Вони підказують, якого дня ліпше приїхати поштарям. Однак, як бідкаються поштовики, трапляється, що представники місцевого самоврядування не розуміють необхідності тісної співпраці, тож там зміни відбуваються складніше.

Перехідний період у таких селах прогнозовано може затягнутися. Є в поштовиків порозуміння в багатьох технічних питаннях з Пенсійним фондом. Це дає змогу оптимізувати роботу бригад та маршрути для листонош. А ще пересувні бригади можуть працювати в автоматизованому форматі.

«Мета Укрпошти — цьогоріч автоматизувати всі пересувні бригади. Що це дасть на практиці? Якщо ви живете в селі й передплатили в листоноші газету, всі картки, виписки, паперові звіти треба опрацьовувати майже місяць, — пояснив Олександр Марченко. — А після автоматизації така передплата миттєво надійде в базу даних. Персонал бригад буде оснащено спеціальними гаджетами, в офлайн-режимі поштарі швидко оформлять усі послуги. Начальник пересувної бригади, приїхавши із села в район, вивантажить опрацьовану інформацію онлайн. Такий процес автоматизації додасть бригадам ще більше часу, щоб обслуговувати селян».

Насамкінець. Впровадження пересувних відділень потребує часу та інвестицій, тому реалізується поступово, втім вже успішно працює в більшості областей країни. Попри усі складнощі, цьогоріч «Укрпошта» планує завершити автоматизацію усіх відділень, обладнавши їх спеціальними терміналами, що пришвидшить надання послуг.