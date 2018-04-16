Прискорення цифровізації веде до зближення фізичного і цифрового світів. Інформаційно-комунікаційні технології створюють нову екосистему. Розуміючи це, український уряд в цьому році ухвалив концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018-2020 роки і схвалив план заходів щодо її реалізації. Головна мета – почати економічні перетворення на базі моделі знань і побудову інформаційного суспільства шляхом впровадження передових технологій.

17 квітня в Києві зберуться понад 500 експертів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), вчені, власники бізнесу для обговорення сучасних тенденцій у сфері ІКТ. Організатор – компанія Huawei разом із українським партнером – МТІ. Програма передбачає доповіді, форуми та виставку на тему нових технологій, цифрової трансформації промисловості та створення цифрової екосистеми. Це зустріч повинна стати своєрідним «Римським форумом» для обміну ідеями та обговорення перспектив співпраці всіх зацікавлених сторін, створивши можливість для спілкування між українськими фахівцями та експертами з провідних світових науково-дослідних інститутів і компанії Huawei. Напередодні форуму кореспондент «Урядового кур’єра» поспілкувався з президентом корпоративного напрямку Huawei по регіону Центральна Азія і Кавказ паном Чжао Січу (Zhao Хichu).

– ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології – модне поняття. Розкажіть, будь ласка, як ІКТ можуть покращити життя людей і допомогти бізнесу?

– Ми вже живемо в епоху цифрових перетворень, в яких ІКТ грає вирішальну роль. Huawei вважає, що корпоративні системи ІКТ перетворяться з допоміжної функції в найважливішу частину виробничої системи підприємства.

В даний час в багатьох галузях все більше і більше компаній впроваджують цифрові технології. За деякими прогнозами, приблизно половина зі списку найбільших компаній Fortune 500 можуть втратити свої позиції через провал в діджіталізаціі. Я думаю, що в найближчі 5-10 років цифрова трансформація глибоко зачепить більшість сфер, таких як уряд, фінанси, енергетика, транспорт, виробництво, освіту, інтернет-провайдери та т.і.

Наприклад, рішення «Розумне місто» покращує ефективність державного управління. Банк 3.0 допомагає впровадити послуги omni-каналів, або наскрізної аналітики для взаємодії із клієнтами. Розумні електромережі скорочують втрату енергоресурсів. Інтелектуальний транспорт підвищує синергію, безпеку і ефективність на автомагістралях, залізниці на авіатранспорті.

– Можете навести конкретний приклад?

Візьмемо швейцарську компанію Schindler – другого в світі постачальника ліфтів, ескалаторів і пасажирських конвеєрів. Вона також надає сервісні послуги з їх обслуговування. У компанії близько мільйона одиниць такої техніки по всьому світу. Для зручності клієнтів і скорочення часу обслуговування обладнання Schindler запропонував інноваційну ідею. Вони вирішили застосувати технології Інтернету речей (IoT) для збору та передачі інформації про техніку, даних відео спостереження в контролер. За допомогою аналізу великих даних і ризиків у реальному часі, інтелектуального управління компанія хотіла перейти від практики усунення несправностей до їх профілактики.

У серпні 2016 року Huawei представила рішення «Підключенні ліфти» і почала глобальне співробітництво з Schindler. В результаті швейцарська компанія зможе виконувати інтелектуальне обслуговування техніки для забезпечення безпеки людей і зниження експлуатаційних витрат.

– Як розвивається бізнес Huawei в регіоні Центральна Азія і Кавказ, куди входить і Україна. Які тенденції на цьому ринку ви спостерігаєте?

– Ми домоглися швидкого зростання в останні роки. У нашому регіоні лідером є Туреччина. Ця країна приділяє величезну увагу ІКТ та кібербезпеці. Білорусь, Грузія та Казахстан відносяться до розвинених країн у сфері ІКТ. Україна знаходиться в середині списку країн в регіоні за рівнем розвитку ІКТ.

Безпека – це основна тенденція в даний час і залишиться такою в наступні 3-5 років. Наприклад, рішення Huawei «Безпечне місто» обслуговує майже 1 мільярд осіб в більш ніж 230 містах в 90 країнах. Ми прагнемо реалізовувати такі проекти в декількох країнах нашого регіону. Сподіваємося, що українські міста також поповнять цей перелік.

– Що можна сказати про сучасні тенденції впровадження ІКТ на підприємствах? Наскільки Україна йде в ногу з часом?

– Зростає попит на хмарні продукти і рішення, на технології обробки великих даних, ЦОД, в тому числі мобільні, IoT і ін. Популярні рішення «Безпечне/Розумне місто», а також ІКТ в сфері фінансів, енергетики, транспорту, виробництві. В даний час 197 компаній Fortune Global 500 вибрали Huawei в якості свого партнера для цифрових перетворень. З них 45 є компаніями з першої сотні.

Ми вітаємо прийняття урядом України концепції розвитку цифрової економіки і суспільства на 2018-2020 роки. Будучи провідним світовим постачальником інфраструктури ІКТ, Huawei розраховує взяти участь в її реалізації. Передові ІКТ допоможуть побудувати інформаційне суспільство і реформувати економіку на базі моделі знань.

– Яка мета вашого візиту в Україну?

– Я приїхав для участі в нашому ІКТ–саміті в Україні – Корпоративному дні Huawei, що відбудеться 17 квітня в Києві. Це найбільший ІКТ-захід Huawei за історію роботи компанії в Україні – за 18 років. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з українськими клієнтами і партнерами.

– На скільки цікавий український ринок для Huawei?

– Це дуже важливий ринок. Україна починає свій шлях до цифрового суспільства. Громадяни і компанії все більше розуміють важливість і корисність ІКТ і будуть інвестувати в цю сферу. Україна має хороші відносини з Європою. Ви можете скористатися досвідом європейських країн в реалізації ІКТ-рішень, в тому числі від Huawei, в банківській і комунальній сферах, у промисловості, приміром у автомобілебудуванні, для інтернет-провайдерів. Компанія Huawei прагне втілювати в Україні інноваційні ІКТ-рішення та сприяти розвитку цифрового суспільства.

– Який ваш прогноз щодо українського ринку на найближчі 3-5 років?

– Ми думаємо, що український ринок ІКТ буде швидко розвиватися разом із ростом економіки. Компанії інвестуватимуть у свою ефективність. Я вважаю, що в цьому році ми досягнемо значного прогресу на корпоративному ринку України і в майбутньому станемо одним з найбільших партнерів українського бізнесу.