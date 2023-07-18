На цьому наголосив її Президент Юн Сок Йоль, який перебував у Києві з візитом

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем висловив співчуття від себе особисто та від імені всіх українців у зв’язку з руйнівною повінню, яка вирує в Республіці Корея. Володимир Зеленський подякував Юн Сок Йолю та його дружині за теплий прийом першої леді України під час її візиту в Республіку Корея у травні цього року, повідомляє Офіс Президента.

«Зустрічі й досягнуте взаєморозуміння створили саме той емоційний зв’язок, який допомагає нам зараз на переговорах дуже швидко розуміти один одного. І я особливо радий, що ви в Україні з першою леді Республіки Корея», — зазначив Президент України під час зустрічі із представниками ЗМІ за підсумками переговорів з Юн Сок Йолем у Києві. За його словами, Президент Республіки Корея під час відвідання Бучі та Ірпеня зміг на власні очі побачити наслідки російської окупації.

«Але ж Буча та Ірпінь — лише два з тисяч українських міст, які зазнали ударів російського терору. Масштаб принесених росією страждань і руйнувань колосальний. Отже, колосальним має бути й масштаб глобальної співпраці для того, щоб повернути безпеку й гарантувати стабільний мир», — зауважив глава Української держави.

Президент наголосив, що наша країна робить усе, щоб визволити окуповані росією українські території й повернути свободу всім дорослим і дітям, які перебувають у цих районах або були депортовані в рф.

«Ми маємо знову дати змогу всім українським дітям жити в безпеці, без війни, знущань, насильства. Я вдячний вам, пане Президенте, і першій леді, усьому вашому народові за підтримку наших зусиль заради миру й безпеки наших людей, заради повернення українських дітей, украдених росією», — сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що Республіка Корея твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає значну політичну, безпекову, економічну та гуманітарну підтримку. Він також подякував Юн Сок Йолю за нові ініціативи щодо фінансової, технічної й гуманітарної допомоги Україні.

«Це й відбудова інфраструктури в Україні: шкіл, лікарень, житла, підприємств — усього того, що руйнують російські ракети та артилерія ворога. Вдячний за готовність підтримати нашу освітню систему. І дуже важливо, що Республіка Корея захищає освіченість і людяність. Ми потребуємо нової масштабної реабілітаційної галузі. Запросив Республіку Корея проявити лідерство у створенні в Україні реабілітаційних центрів. Звичайно, ми обговорили й економічну співпрацю — це й енергетика, залізниця і транспорт загалом, створення виробництв в Україні, локалізація, а також макрофінансова сфера. У кожному з цих напрямів нам точно є що робити спільно. І я впевнений, що наша співпраця дасть більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея», — наголосив глава Української держави.

Він розповів, що вже виконують домовленість про передачу нашій країні транспорту й техніки спеціального призначення, зокрема машин для розмінування. Володимир Зеленський висловив подяку за готовність Республіки Корея підтримувати українські зусилля в питаннях глобальної продовольчої та енергетичної безпеки.

Під час переговорів Президент України поінформував корейського колегу про зусилля з реалізації формули миру.

«Вдячний за інтерес Республіки Корея до конкретних пунктів формули. Важливо, щоб Республіка Корея була учасницею Глобального саміту миру», — сказав він.

Глава Української держави запросив Корею приєднатися до погодженої з лідерами «Групи семи» декларації про підтримку України. Окремо Володимир Зеленський акцентував на підтримці Республікою Корея спільних зусиль щодо справедливості для України та покарання всіх винних у злочинах війни.

«Підтримка зусиль Міжнародного кримінального суду та визнання необхідності спеціальних міжнародних процедур для покарання за російську агресію — це дуже важливо», — зазначив він.

Президент Республіки Корея висловив співчуття рідним і близьким усіх загиблих унаслідок російського вторгнення в Україну. Він зазначив, що Республіка Корея в минулому сама зазнала незаконного вторгнення з боку Північної Кореї, але завдяки опору військових і цивільних змогла зберегти свободу й стати сильною, мирною та успішною державою. Президент Кореї висловив сподівання, що його візит в Україну допоможе Президентові Володимиру Зеленському й усьому українському народові.

«Сподіваюся, що ці переговори стануть новою сторінкою в наших відносинах. Ми сьогодні започаткували ініціативу допомоги Україні у військовій, гуманітарній галузях та післявоєнному відновленні», — повідомив Юн Сок Йоль.

Корейський лідер наголосив, що зараз важливо гарантувати безпеку й забезпечити перемогу України в цій війні, і рівень оборонної допомоги від його країни цьогоріч зросте.

За його словами, на продовження домовленостей із Президентом Володимиром Зеленським Республіка Корея й надалі надаватиме Україні допомогу в гуманітарному розмінуванні територій, відновленні інфраструктури, розвитку освіти та підприємництва. Юн Сок Йоль зазначив, що українську формулу миру необхідно реалізувати, і Корея виступатиме посередником у переговорах із країнами Глобального Півдня.

«Республіка Корея стане відданим партнером України в підтримці свободи, миру та розвитку. А в майбутньому будемо дуже надійними партнерами в підтримці миру та свободи у світі», — наголосив Юн Сок Йоль.

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