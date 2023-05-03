Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що нова лінія електропередачі до Польщі та вдосконалення автомобільної логістики наближає країну до омріяної мети

Наша держава продовжує успішну секторальну інтеграцію в Європейський Союз. На цьому у вступному слові перед черговим засіданням уряду акцентував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що рух України до Євросоюзу — це не лише амбіції, а й конкретні результати.

«Робимо важливий крок до об’єднання наших енергосистем. Після модернізації запущено в роботу міждержавну лінію електропередачі між Україною та Польщею. Спеціалісти Укренерго та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали майже тисячу одиниць обладнання. Лінія працює з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період.

Додатковий потужний інтерконектор збільшує наші експортно-імпортні можливості. За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби — активізуємо імпорт та отримаємо аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Переваги для всіх

Денис Шмигаль сказав, що Україна стає ближчою до ЄС логістично: на 16 пунктах пропуску в західному напрямку запускають електронну систему «єЧерга».

«З кінця минулого року вона була успішно апробована на двох пунктах пропуску. Тепер «єЧерга» стане доступною для всіх водіїв вантажного транспорту, які перетинають кордон. Після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

Переваги «єЧерги» для українців: простий алгоритм дій, мінімум зусиль для користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги для держави: впорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків. «єЧерга» стане універсальною системою для всіх видів транспорту. З наступного тижня нею зможуть користуватися водії вантажівок, з липня — водії автобусів, із серпня — власники легкових автомобілів. Наша мета — зробити перетин кордону максимально швидким та зручним», — каже Прем’єр-міністр.

Рішення уряду

Кабмін ухвалив рішення, що сприятимуть якнайшвидшому відновленню України.

«Ще одне знакове рішення щодо диджиталізації. Удосконалюємо Єдину цифрову систему управління процесом відбудови. Цей експериментальний проєкт має три цілі. Перша — пришвидшити відбудову, посилити її інклюзивність. Друга — забезпечити прозорість процесів і підвищити довіру громадян та іноземних партнерів. Третя — ефективніше залучати ресурси на відновлення. Поширюємо проєкт не лише на інфраструктуру, а й на будівництво та нерухомість. Координуватиме проєкт Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури», — прокоментував Денис Шмигаль.

Уряд оновив реєстраційні процедури: затверджено постанову, яка вдосконалює та автоматизує функціонал Державного реєстру прав.

«Державні реєстратори та підприємці звільняються від плати за отримання витягів з Держреєстру обтяжень рухомого майна. Буде реалізовано принцип «єдиного вікна» для отримання права на будівництво та державну реєстрацію права власності на збудований об’єкт. Усе це сприятиме якнайшвидшому відновленню нашої держави», — переконаний Прем’єр-міністр.

Кабмін тримає послідовний курс на всебічну підтримку бізнесу. Урядовці підтримали створення ще одного індустріального парку — «Долина Стрий» на Львівщині. Очікують, що це дасть змогу створити приблизно 700 робочих місць і стимулюватиме розвиток переробки в регіоні. Зокрема в харчовій промисловості, дерево­обробці, машинобудуванні.

Уряд продовжує корпоратизацію державних підприємств: на виконання ухваленого в парламенті закону трансформує Енергоатом в акціонерне товариство.

Денис Шмигаль наголошує, що Енергоатом — один з найбільших операторів АЕС в Європі, що компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави. І уряд приводить її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігається у власності держави 100% акцій підприємства. За словами очільника уряду, завдяки рішенню Кабміну, що запускає процедури корпоратизації, в підсумку матимемо ефективність управління, залучення додаткових коштів на реалізацію нових проєктів, посилення енергетичної незалежності країни.