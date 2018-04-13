Колись у цій будівлі, визнаній одним із найкрасивіших столичних історичних маєтків, офіційно розпочиналося солодке життя молодят, а нині в Мистецькому центрі «Шоколадний будинок», що є філією Національного музею «Київська картинна галерея», охоче експериментують, пропагуючи найрізноманітніше мистецтво.
Не обійшли увагою й художній жанр, майстри якого вважають себе людьми надто серйозними. На виставці, що розмістилася в трьох залах, представлені найкращі роботи ХVІІ Міжнародного конкурсу карикатур «Незалежність» із шаховою тематикою, персональні роботи самобутнього професіонала Андрія Саєнка та двох яскравих представників одеського гумору Сергія Дудченка і Віктора Джеваги.
Шахи, які пережили тисячоліття й увійшли в історію як Гра ігор, здається, змінюють уже й історію карикатури. Погляд художників на давнє чорно-біле захоплення виявився свіжим і злободенним. Не менш актуальними є й роботи неповторного підглядача за дійсністю Андрія Саєнка. Якось він зазначав, що першу карикатуру намалював на аркуші в клітинку ще школярем, висловивши таким чином незгоду з оцінкою вчителя. Та й нині дипломований метр не на жарт хвилюється, представляючи на загал свою творчість.
Українські карикатуристи, за визнанням світових майстрів, — серед лідерів цього мистецтва, про що свідчать численні перемоги наших співвітчизників на міжнародних конкурсах. Та все-таки поціновувачів гострого олівця найбільше вдома. Щиро сміятися з усіх негараздів, які щедро підкидає доля і які так дотепно висвітлюють представники графічної сатири, можуть лише українці.
Незмінний голова правління Асоціації карикатуристів Костянтин Казанчев на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав: гумор — справа серйозна. І висловив сподівання, що з двохсот робіт, розміщених в експозиції, якась та зачепить кожного. Тож «дивись не хочу», а якщо «хочу» — то приходь і дивись.
Тому, якщо ви ще не визначилися, куди піти цієї особливої п’ятниці чи наступних вихідних, поспішайте за емоціями до Шоколадного будиночка. Сумно точно не буде.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»