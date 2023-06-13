Канада й надалі стоятиме пліч-о-пліч і з нашою державою, і з демократіями в усьому світі

Канада принципово підтримує нашу державу та людей у великій боротьбі за свободу. За це Президент України Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністрові Канади Джастіну Трюдо, який відвідав Київ.

Лідери держав детально обговорили ситуацію на полі бою, потреби українських захисників в артилерії та бронетехніці, стан справ у південних районах України, які постраждали від російського екоциду внаслідок підриву дамби на Каховській гідроелектростанції.

«Вдячний усій Канаді за готовність зробити нові кроки в допомозі нашим воїнам. Артилерія та бронетехніка — це те, в чому підтримка Україні потрібна якнайшвидше. Обговорили й формування нових коаліцій захисту життя від російського ракетного та авіаційного терору — нашої коаліції «Петріотів», коаліції винищувачів. Крок за кроком наповнюємо змістом відповідні домовленості з партнерами», — заявив Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками ЗМІ за підсумками переговорів із Джастіном Трюдо.

Президент сказав, що українські сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на лінії фронту і всі обов’язково відчують їх наслідки, але в цьому питанні потрібно користуватися лише перевіреною інформацією.

«У питанні українського контрнаступу не варто довіряти словам президента росії. Довіряти треба нашим військовим», — зауважив він.

Щодо знищення росією споруд Каховської ГЕС Володимир Зеленський констатував: «Цей російський теракт завдав масштабної шкоди нашим людям, природі, економіці. Точно знаємо, що потрібно зробити, щоб допомогти людям і якнайшвидше подолати наслідки цього екоциду. Вдячний Канаді за готовність підтримувати».

Канада допомагає Україні й із розмінуванням. Лідери країн обговорили можливість нарощування цієї співпраці, щоб урятувати ще більше життів.

Канада — серед країн, які найактивніше підтримують необхідність безпекової визначеності для України щодо НАТО. Цю підтримку лідери Канади й України зафіксували у спільній декларації.

«Упевнений: разом зробимо все, щоб саміт Альянсу у Вільнюсі справді відповідав вимогам часу і був позитивним для всіх, для України й для нашої перспективи членства», — цитує слова Президента його Офіс.

У питанні арешту та конфіскації російських активів Канада також займає лідерську позицію. Володимир Зеленський подякував зокрема за рішення канадської сторони щодо передачі Україні конфіскованого російського вантажного літака Ан-124.

Джастін Трюдо заявив, що для нього надзвичайно важливо бути в Україні, щоб засвідчити солідарність Канади з українцями, які продовжують хоробру боротьбу за демократію.

«Надамо 500 мільйонів канадських доларів нового фінансування для військової допомоги. Чинна угода про підготовку українських військових зокрема щодо керування літаками й танками. Канада передасть набої й ракети для захисту українського неба. Підтримуємо застосування щодо агресора санкцій та інших економічних заходів. Канада першою із країн G7 ухвалила законодавство, яке дало змогу забезпечити конфіскацію російських активів. Захищатимемо й підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Канада й надалі стоятиме пліч-о-пліч і з Україною, і з демократіями в усьому світі», — підкреслив він.

Підрив Каховської ГЕС керівник уряду Канади назвав безпосереднім наслідком війни росії проти України, який став катастрофічним для десятків тисяч людей. Джастін Трюдо заявив, що Канада надасть додаткову допомогу для подолання наслідків цієї катастрофи.

Реабілітація військових і цивільних

Перша леді Олена Зеленська обговорила із Джастіном Трюдо питання гуманітарної допомоги та реабілітації. Вона подякувала гостеві за те, що Канада надала прихисток понад 200 тисячам українців і що 2022 року уряд Канади оголосив про надання 320 мільйонів канадських доларів на гуманітарну допомогу Україні, яка спрямовується через міжнародні організації.

Олена Зеленська і Джастін Трюдо відвідали Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна», в якому лікують розлади, пов’язані з бойовим стресом, наслідками черепно-мозкових травм, у поєднанні з найкращими практиками фізичної реабілітації. Заклад має додаткову спеціалізацію: психологічна робота з людьми, які пережили полон і тортури, робота з наслідками насильства в контексті воєнних злочинів.

«Щоб упоратися з потребою в допомозі, необхідна розгалужена мережа центрів із фахівцями, які вміють працювати з військовими та цивільними, травмованими ментально й фізично. Хочу започаткувати проєкт міжнародного медичного партнерства між «Лісовою поляною» та канадськими закладами, що спеціалізуються на роботі з ветеранами. Маємо детальний опис напрямів співпраці. Важливо одночасно долати фізичні й ментальні наслідки війни для українців», — сказала дружина Президента, звертаючись до Прем’єра Канади.

Економічна підтримка

Канада подовжила ще на рік режим безмитного ввезення товарів з України, що дуже важливо під час війни для української економіки та людей. За таке рішення Канади скасувати всі мита і квоти для української продукції від імені України Джастіну Трюдо подякував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Спілкуючись із гостем, він сказав, що переговорні команди завершують підготовку до оновлення угоди про вільну торгівлю, і висловив сподівання, що її буде підписано якнайшвидше, інформує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.