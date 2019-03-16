Екс-посол США в Україні Джон Гербст вважає, що нікому ні ззовні, ні всередині країни не вдасться вкрасти в нас підсумки президентських виборів

Росія використовує Україну як майданчик для випробовування технологій впливу та маніпуляцій. І під час президентських виборів українці можуть відчути наслідки втручання Кремля у внутрішні справи нашої країни. Експерти прогнозують, що з наближенням дня виборів Москва посилить хвилю дезінформації, спрямовану на дискредитацію виборчого процесу в Україні. Києву варто готуватися до кібератак під проводом ФСБ на сервер Центральної виборчої комісії.

Про загрозу зовнішнього втручання у президентські та парламентські вибори в Україні йшлося під час дискусії західних і українських експертів у Прес-клубі Брюсселя. Екс-посол США в Україні, директор Eurasia Center Джон Гербст переконаний, що Захід має жорсткіше реагувати на дії Кремля в Україні, інакше Путін сприйматиме це як мовчазний дозвіл на подальшу агресію. Про це Джон ГЕРБСТ розповів в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентові «УК».

Екс-посол США в Україні Джон Гербст: «Путін може піти на нову ескалацію»

— Пане Гербст, чи справді Росія втручається у виборчий процес в Україні й чи може це істотно вплинути на підсумки виборів?

— Росія втручається цієї самої миті, коли ми з вами говоримо, бо триває російська анексія Криму та війна на сході України. Чи може Росія істотно вплинути на кінцевий результат виборів? Так не думаю. Адже українці знають, що Росія розгорнула війну проти них, і вони не хочуть, щоб Росія перемогла у цій війні. Це головна обставина виборів. Чи може Кремль якось ошукати українців? Він намагається, особливо через потужний потік дезінформації, яка певною мірою дається взнаки, але визначального впливу не матиме.

— Українська влада заборонила представникам Росії бути спостерігачами на виборах, за це Київ наразився на критику зокрема з боку ОБСЄ. На вашу думку, така заборона — виправданий крок?

— Гадаю, Україна має право заборонити в’їзд офіційним особам із країни, яка веде війну проти неї. Хоч розумію, чим було спричинено критику цього рішення від людей з ОБСЄ, які відмовляються визнавати, що Москва веде війну проти України. Ці люди дуже недалекоглядні.

— Чи реальна, на вашу думку, загроза відкритого воєнного вторгнення Росії в Україну в разі перемоги на президентських виборах Петра Порошенка?

— Гадаю, це можливо, проте малоймовірно. Але те, що Захід не наклав на Москву серйозних санкцій через агресію поблизу Керченської протоки, підвищує вірогідність того, що Путін може піти на нову ескалацію.

— Але ж ЄС нещодавно оголосив про введення персональних санкцій проти вісьмох російських громадян, безпосередньо причетних до затримання суден ВМС України та арешту українських моряків поблизу Керченської протоки.

— Це дуже слабка відповідь.

— Чи збираються США запровадити санкції за агресію РФ у Чорноморсько-Азовському регіоні?

— Досі Сполучені Штати жодним чином не покарали Росію за дії в Керченській протоці, крім того, що було скасовано зустріч Трампа з Путіним торік наприкінці листопада, яка мала відбутися в межах саміту G20. Знаю, що питання санкцій розглядають у Вашингтоні. Сподіваюся, що жорсткіші американські санкції зрештою буде ухвалено. Проте це мало б відбутися раніше.

— Ми говоримо про зовнішні загрози для українських виборів. А як щодо внутрішніх у самій Україні?

— Не думаю, що в Україні хтось спробує вкрасти українські вибори. Оскільки, на моє переконання, люди розуміють, що таку спробу буде викрито, а всіх причетних до цього покарано. Коли я працював послом в Україні 14 років тому, ми говорили про санкції проти осіб, причетних до фальсифікації підсумків українських виборів. Гадаю, це мало певний вплив і може переконати будь-кого в Україні не маніпулювати ними.

Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»,

Брюссель