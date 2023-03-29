«Канівська ГАЕС — загроза для населення та довкілля», «Стоп, Канівська ГАЕС!», «Черкасці просять уряд зупинити будівництво Канівської ГАЕС». Із такими заголовками за останній десяток років у різних медіа опубліковано чимало гострих матеріалів про серйозні негативні наслідки, які може спричинити будівництво Канівської гідроакумулювальної станції.

«Урядовий кур’єр» теж оприлюднив багато думок із цього приводу і фахівців у галузі екології, й енергетиків. У матеріалі, опублікованому 30 травня 2019 року із заголовком «Уроки і ризики грандіозних проєктів», ішлося про те, що будівництво велетенського акумулятора супроводжується великими ризиками для природних об’єктів і культурної спадщини, а також населених пунктів нижче за течією Дніпра. Можливі зсуви ґрунту, ризик техногенної катастрофи чи підтоплення, забруднення води Канівського і Кременчуцького водосховищ, зараження питної води для населення Канева, Черкас, розмивання Зміїних островів — частини Канівського заповідника, знищення археологічних цінностей. Тож чи варто починати ще один грандіозний і водночас сумнівний проєкт?

Небезпека залишається

Від будівництва, запланованого ще в підрадянській Україні майже чотири десятки років тому, й досі не відмовилися. Підготовку та розроблення проєктної документації Канівської ГАЕС розпочали у 1980-х роках, проте 1991-го через брак фінансування та кризовий економічний стан країни на будівництво було накладено мораторій. Через вісім років мораторій зняли, а в 2006—2007-му розробили й затвердили оновлене техніко-економічне обґрунтування будівництва станції.

Нині тривають підготовчі дії для реалізації проєкту будівництва ГАЕС, зокрема оформлено право постійного користування земельними ділянками, забезпечено наявність необхідної інфраструктури для будівництва, отримано дозволи на будівництво.

Під час земляних і будівельних робіт на спорудженні ГАЕС, як зауважують місцеві краєзнавці, вже завдано непоправної шкоди окремим археологічним пам’яткам, розташованим поблизу села Бучак. Проте ще два роки тому консультанти Європейського інвестиційного банку — основного міжнародного інвестора проєкту вказували на наявність сучасніших альтернатив з використанням поновлюваних джерел енергії. Вони констатували недоліки в документації щодо оцінки впливу на довкілля. Техногенні, екологічні та соціальні ризики, наголошували фахівці, роблять проєкт небезпечним для суспільства і довкілля.

На першому місці — недостатнє обґрунтування економічної доцільності проєкту. Гідроакумулювальні електростанції не є самостійними джерелами енергії, вони втрачають 25—30% спожитої електрики. Підраховано, що втрати Канівської ГАЕС щорічно становитимуть приблизно 282 мільйони кВт/год.

Доцільність спорудження ГАЕС обґрунтовується необхідністю покривати добові пікові навантаження. Однак для цього Україні достатньо просто переглянути систему денного і нічного ціноутворення, адже вона нині не відображає реального попиту. Сумнівів додає й те, що Канівську ГАЕС планують споруджувати в регіоні, де немає великих виробників та споживачів електроенергії.

Альтернативи є

Як стверджують фахівці, альтернатива акумуляторам на воді є. Україна має величезний потенціал енергозбереження. Що раціональніше споживаємо, то менше енергогенеруючих потужностей потребуємо. Запровадження системи трьох тарифів зніме проблему пікових навантажень. Не можна забувати про техногенні, екологічні та соціальні небезпеки.

Проте прихильники продовження будівництва, зокрема ПрАТ «Укргідроенерго», згідно із Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, вперто наполягають на необхідності реалізації інвестиційних проєктів щодо ГАЕС. На сайті компанії читаємо: «ПрАТ «Укргідроенерго» має на меті добудувати Дністровську ГАЕС, яка складатиметься із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт в генераторному режимі та 2947 МВт — у насосному. Також компанія має побудувати Канівську ГАЕС потужністю 1000 МВт в генераторному режимі та 1040 МВт — в насосному. Реалізація інвестиційних проєктів ПрАТ «Укргідроенерго» дасть змогу довести частку маневрових потужностей ГЕС та ГАЕС у загальному балансі галузі до 16%».

За повідомленням пресслужби ПрАТ «Укргідроенерго», в її планах після перемоги — будівництво Канівської ГАЕС, адже гідроакумулювальні станції мають визначальне значення для забезпечення потреб енергосистеми у високоманеврових регулювальних та акумулювальних потужностях. ГАЕС компенсують мінливість вітрової й сонячної генерації та відіграють головну роль в інтеграції поновлюваних джерел енергії.

Унікальні гори

Як вважає науковий співробітник історико-культурного заповідника «Трахтемирів» Дмитро Іванов, жоден аргумент на користь будівництва Канівської ГАЕС не має підстав, оскільки ця територія — об’єкт історико-культурної та природної спадщини.

«Звертаюся до Прем’єр-міністра, міністра енергетики та керівника Укргідроенерго: ідея будівництва Канівської ГАЕС неприйнятна і цю територію потрібно зберегти», — сказав Дмитро Іванов на пресконференції в Інтерфакс-Україна. За його словами, значення земель навколо села Бучак і Канівських гір таке велике, що з 2000 року з ініціативи трьох заповідників було розпочато роботу з надання Канівським горам як природно-історичному об’єкту статусу всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як пояснив науковець, Канівські гори могли б стати першим українським змішаним об’єктом культурної та природної спадщини ЮНЕСКО серед приблизно 40 таких об’єктів, які існують у світі. Він додав, що територію Канівських гір як цілісну екосистему, яка ще не зазнала сильного антропогенного впливу, з 2015 року розглядають як одне з ядер створення національного парку, а будівництво ГАЕС ніяк не може поєднуватися з нацпарком у жодному вигляді.

На думку Дмитра Іванова, технологія маневрування енергосистемою за допомогою води застаріла. Вона має безліч альтернатив, які не потребують таких великих земельно-будівельних робіт і не завдають шкоди довкіллю. Серед них — система накопичення енергії.

На переконання старшого наукового співробітника Національного заповідника «Софія Київська» Тимура Бобровського, Бучацький археологічний комплекс — непересічна пам’ятка в загальноукраїнському археологічному багатстві.

«Тут велике скупчення різночасових пам’яток, які свідчать про майже безперервне заселення та розвиток територій у цьому конкретному місці протягом щонайменше 2,5 тисячі років. Це пам’ятки виняткового значення. Наприклад, такого скупчення давньоруських поселень, пов’язаних із ремісничою діяльністю, яке існує в Канівському Подніпров’ї, немає ніде на території України. Також є козацькі пам’ятки, і саме козаки заснували село Бучак», — зауважив науковець.

Голова Національного екологічного центру України кандидат геологічних наук Руслан Гаврилюк наголосив, що досі не виконано об’єктивної публічної оцінки впливу проєкту Канівської ГАЕС на довкілля, а сам проєкт ухвалено всупереч законодавству та регламенту Кабміну: «Із цього питання наша організація звернулася до суду й досі веде судову справу. Програма розвитку гідроенергетики не пройшла стратегічну екологічну оцінку».

За його словами, подальше зарегулювання Дніпра матиме вкрай негативні наслідки для стану річки, який і так значно погіршився за останні 50 років. Науковець зазначив, що територія, де заплановано будівництво ГАЕС, — геологічно активна зона, і її додаткове навантаження величезним водосховищем із 17 мільйонами кубометрів води призведе до непередбачуваних наслідків.

Насамкінець. Як достукатися до тих посадовців, які вирішують долю Канівської ГАЕС? Згадався промовистий напис на квітнику біля подвір’я одного з черкасців, де посаджено багато чудових квітів: «Не зривайте, ви ж не москалі!» Так простий чоловік висловив своє ставлення до губителів краси. У ситуації з будівництвом ГАЕС масштаби можливої шкоди можуть бути величезними.