Україна та Сполучені ШтатиАмерикипідписалиугодупро створення інвестиційного фонду відбудови. Він стане ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США.Угоду підписали перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Інвестиційний фонд відбудови дасть змогу забезпечити фінансування критично важливих проєктів з розроблення корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню.

Угода вигідна для обох держав, адже дасть змогу залучити додаткові інвестиції, сприятиме розвитку інновацій і впровадженню нових технологій. США допомагають залучати до відновлення України приватних і публічних інвесторів — іноземні фонди, компанії, уряди держав, які підтримують боротьбу України проти російської агресії. Американські компанії отримають доступ до нових можливостей, які відкриває спільний розвиток природних ресурсів та відновлення України.

«Це рішення — новий етап нашої співпраці зі США. Ми отримуємо не лише інвестиції, а й стратегічного партнера, який працюватиме разом з нами над розвитком економіки і впровадженням інновацій.

Підписання угоди — це підсумок тривалих переговорів. Я вдячна переговорним командам за професійну роботу та зусилля. Завдяки злагодженій роботі обох команд ми напрацювали взаємовигідну для обох держав угоду. Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають внесок, який Україна зробила у глобальну безпеку», — зазначила Юлія Свириденко.

Ключові гарантії для України

Відповідність Конституції та курсу на ЄС. Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.

Повний контроль над ресурсами. Усі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Лише Україна визначає умови та місця видобутку.

Збереження державної власності. Державні компанії залишаються у власності України. Угода не впливає на приватизаційні процеси.

Оптимальні законодавчі зміни. Для функціонування фонду потрібні лише обмежені зміни до Бюджетного кодексу України. Сама угода підлягатиме ратифікації Верховною Радою.

Як працюватиме фонд

Угоду зосереджено на майбутній, а не минулій військовій допомозі США.

Україна спрямовує до фонду 50% майбутніх доходів від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки (у сегменті критичної сировини, нафти й газу). Доходи від уже чинних проєктів або заплановані в бюджеті надходження не належать до фонду.

Кошти фонду інвестують виключно в Україну — у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.

Перші десять років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку. Потім їх можуть розподілити між партнерами.

Управління фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.

США допоможуть залучати додаткові інвестиції й технології в українську економіку. Фонд підтримує уряд США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній у США і ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти ворога. Передача технологій — важлива складова угоди, адже Україні потрібні не лише інвестиції, а й інновації.

Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

Джерело: Міністерство економіки