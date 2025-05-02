Україна та Сполучені ШтатиАмерикипідписалиугодупро створення інвестиційного фонду відбудови. Він стане ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США.Угоду підписали перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.
Інвестиційний фонд відбудови дасть змогу забезпечити фінансування критично важливих проєктів з розроблення корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню.
Угода вигідна для обох держав, адже дасть змогу залучити додаткові інвестиції, сприятиме розвитку інновацій і впровадженню нових технологій. США допомагають залучати до відновлення України приватних і публічних інвесторів — іноземні фонди, компанії, уряди держав, які підтримують боротьбу України проти російської агресії. Американські компанії отримають доступ до нових можливостей, які відкриває спільний розвиток природних ресурсів та відновлення України.
«Це рішення — новий етап нашої співпраці зі США. Ми отримуємо не лише інвестиції, а й стратегічного партнера, який працюватиме разом з нами над розвитком економіки і впровадженням інновацій.
Підписання угоди — це підсумок тривалих переговорів. Я вдячна переговорним командам за професійну роботу та зусилля. Завдяки злагодженій роботі обох команд ми напрацювали взаємовигідну для обох держав угоду. Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають внесок, який Україна зробила у глобальну безпеку», — зазначила Юлія Свириденко.
Ключові гарантії для України
- Відповідність Конституції та курсу на ЄС. Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.
- Повний контроль над ресурсами. Усі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Лише Україна визначає умови та місця видобутку.
- Збереження державної власності. Державні компанії залишаються у власності України. Угода не впливає на приватизаційні процеси.
- Оптимальні законодавчі зміни. Для функціонування фонду потрібні лише обмежені зміни до Бюджетного кодексу України. Сама угода підлягатиме ратифікації Верховною Радою.
Як працюватиме фонд
- Угоду зосереджено на майбутній, а не минулій військовій допомозі США.
- Україна спрямовує до фонду 50% майбутніх доходів від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки (у сегменті критичної сировини, нафти й газу). Доходи від уже чинних проєктів або заплановані в бюджеті надходження не належать до фонду.
- Кошти фонду інвестують виключно в Україну — у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.
- Перші десять років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку. Потім їх можуть розподілити між партнерами.
- Управління фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.
- США допоможуть залучати додаткові інвестиції й технології в українську економіку. Фонд підтримує уряд США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній у США і ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти ворога. Передача технологій — важлива складова угоди, адже Україні потрібні не лише інвестиції, а й інновації.
- Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.
Джерело: Міністерство економіки