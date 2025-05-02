Україна та Сполучені ШтатиАмерикипідписалиугодупро створення інвестиційного фонду відбудови. Він стане ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США.Угоду підписали перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Інвестиційний фонд відбудови дасть змогу забезпечити фінансування критично важливих проєктів з розроблення корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню.

Угода вигідна для обох держав, адже дасть змогу залучити додаткові інвестиції, сприятиме розвитку інновацій і впровадженню нових технологій. США допомагають залучати до відновлення України приватних і публічних інвесторів — іноземні фонди, компанії, уряди держав, які підтримують боротьбу України проти російської агресії. Американські компанії отримають доступ до нових можливостей, які відкриває спільний розвиток природних ресурсів та відновлення України.

«Це рішення — новий етап нашої співпраці зі США. Ми отримуємо не лише інвестиції, а й стратегічного партнера, який працюватиме разом з нами над розвитком економіки і впровадженням інновацій.

Підписання угоди — це підсумок тривалих переговорів. Я вдячна переговорним командам за професійну роботу та зусилля. Завдяки злагодженій роботі обох команд ми напрацювали взаємовигідну для обох держав угоду. Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають внесок, який Україна зробила у глобальну безпеку», — зазначила Юлія Свириденко.

Підписи під угодою поставили перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото з сайту ukrinform.com

Ключові гарантії для України

  •  Відповідність Конституції та курсу на ЄС. Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.
  •  Повний контроль над ресурсами. Усі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Лише Україна визначає умови та місця видобутку.
  •  Збереження державної власності. Державні компанії залишаються у власності України. Угода не впливає на приватизаційні процеси.
  •  Оптимальні законодавчі зміни. Для функціонування фонду потрібні лише обмежені зміни до Бюджетного кодексу України. Сама угода підлягатиме ратифікації Верховною Радою.

Як працюватиме фонд

  •  Угоду зосереджено на майбутній, а не минулій військовій допомозі США.
  •  Україна спрямовує до фонду 50% майбутніх доходів від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки (у сегменті критичної сировини, нафти й газу). Доходи від уже чинних проєктів або заплановані в бюджеті надходження не належать до фонду.
  •  Кошти фонду інвестують виключно в Україну — у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.
  •  Перші десять років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку. Потім їх можуть розподілити між партнерами.
  •  Управління фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.
  •  США допоможуть залучати додаткові інвестиції й технології в українську економіку. Фонд підтримує уряд США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній у США і ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти ворога. Передача технологій — важлива складова угоди, адже Україні потрібні не лише інвестиції, а й інновації.
  •  Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

Джерело: Міністерство економіки