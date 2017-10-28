Помножити свої вступні бали на сільський коефіцієнт відтепер зможуть лише абітурієнти із сіл, із селищ — ні. Творчі здібності журналістів і вчителів музики перевірятимуть на заліках ще до складання ЗНО, а на деякі медичні фахи вимагатимуть не менш ніж 150 балів у сертифікаті. Це лише частина новацій вступної кампанії, яка наступного літа очікує на нинішніх одинадцятикласників. У Міністерстві освіти і науки нещодавно затвердили Умови прийому на навчання до вишів на 2018 рік. «УК» дізнавався, як профільне відомство усуне цьогорічні недоліки й покращить умови вступу для майбутніх випускників шкіл.

Бали ретельно перевірятимуть

Найперше: влітку під час подачі заяв до університетів вступники зможуть використати сертифікати незалежного оцінювання не лише 2018-го, а й 2016 та 2017 років з усіх предметів, у будь-якій комбінації, крім іноземних мов. Оскільки відтепер зміниться формат проведення тестування з англійської, німецької, французької й іспанської — вперше випускники складатимуть ЗНО двох рівнів складності: В1 та В2. Крім цього, тест міститиме частину «Розуміння мови на слух», де потрібно буде прослухати фрагмент іноземною й виконати певні завдання.

У МОН зазначають, що наступного року на вступників чекає фіксований перелік предметів: перший обов’язковий — українська мова і література, другий — профільний (теж фіксований), а третій треба обрати з-поміж двох, закріплених за кожною спеціальністю. Зміниться й кількість заяв — до університетів на місця державного та регіонального замовлення можна буде подати сім (замість дев’яти). На контрактну форму навчання — без обмежень. Реєструвати електронні кабінети абітурієнти зможуть з 2 липня, завантажуючи документи в електронному вигляді. Прийом заяв у вишах почнеться 12 липня.

Ніде правди діти, під час цьогорічної вступної кампанії абітурієнти зіткнулися з деякими проблемами. Хоч була змога створювати електронні кабінети заздалегідь, система давала збої. МОН оперативно усувало несправності й миттєво пояснювало вступникам, що саме треба зробити. Тож майбутні випускники та їхні батьки вже нині турбуються: чи не підвисатиме система влітку, чи не буде плутанини з коефіцієнтами тощо. «УК» поцікавився, яких заходів вживає профільне відомство, щоб у 2018-му запобігти виникненню подібної ситуації й поліпшити роботу ЄДЕБО.

«Міністерство працювало над цим і в липні, тож в останні півтора тижня вступу збоїв майже не було, — зазначає директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров. — Це справді була проблема початкового етапу вступної кампанії, яку ми завершили, розв’язавши всі проблеми. Звісно, нині вживаємо заходів, щоб нічого подібного не трапилось у наступному році».

Цікаво, чому вступники могли вказати в електронних кабінетах, що нібито мають найвищі 200 конкурсних балів (натомість насправді вказали не ті результати), і система приймала їх. «Тут інші причини: під час вступу досить ліберально надали змогу випускникам самостійно декларувати, що вони мають право на 200 балів. Це могли бути тільки учасники міжнародних олімпіад або призери Олімпійських ігор, — пояснює Олег Шаров. — Одначе аж понад три тисячі абітурієнтів написали, що нібито мають право на найвищий бал. Уявіть: після перевірки залишилось 12. Найцікавіше, що жоден з решти не висловив претензій. Проте впродовж кількох днів ця інформація висіла, дезінформувала людей, а когось і лякала».

Навіщо було надавати право декларувати таку інформацію, запитую.

«Ми розраховували, що наші вступники поставляться відповідальніше до такої можливості, а не сприйматимуть це, мовляв, задекларую собі 200 балів — може, пройде».

Село і селище: різниця є

За новими умовами вступу, сільський коефіцієнт тепер отримають лише випускники шкіл нинішнього року, що живуть у селах, а не в селищах. До такої міри МОН вдалося з огляду на плутанину під час цьогорічного вступу.

«Деякі вступники, подаючи документи, вказували, що мають право на сільський коефіцієнт, хоч закінчили не сільські школи, — розповідає директор департаменту. — І приймальні комісії — хтось з неуважності, а хтось з інших міркувань — масово понаставляли галочки випускникам шкіл, які живуть у селищах міського типу.

Тому наступного року випускники вказуватимуть свою школу, обираючи навчальний заклад із фіксованого переліку. Ми відмовилися від того, щоб надавати коефіцієнт випускникам із селищ, оскільки це переважно селища міського типу».

Сільським коефіцієнтом зможуть скористатися вступники, зареєстровані у селах не менш як два роки до завершення подачі заяв про вступ. Можливо, нарешті врегулюється й ситуація з видачею довідок: хоч відповідний наказ міграційної служби чинний упродовж півтора року, влітку під час вступу в сільрадах такі довідки (а вони підтверджують реєстрацію вступника) чомусь видавали вперше.

Крім сільського — а його збільшили до 1,05 для аграрних спеціальностей і до 1,02 для решти — можна скористатися регіональним коефіцієнтом. Щоб абітурієнти не націлювались тільки на столичні університети, МОН заохочує подати документи до регіональних вишів, тоді можна помножити свої бали на 1,04 (якщо вступаєте до університетів у Чернігівській, Хмельницькій, Херсонській, Сумській, Миколаївській, Луганській, Кіровоградській, Житомирській чи Донецькій областях) і на 1,02 — для решти регіонів. Галузевий коефіцієнт становитиме теж 1,02 і, на відміну від 2017 року, поширюватиметься також на заяви із другою пріоритетністю.

Умови вступу запроваджують також мінімальний поріг для деяких медичних спеціальностей. Якщо мрієте обрати стоматологію, медицину чи педіатрію, маєте скласти ЗНО з біології, хімії чи математики не менш ніж на 150 балів. У МОН кажуть, що це пропозиція Міністерства охорони здоров’я і додають: не планують встановлювати такий мінімум для решти спеціальностей. Насправді нічого страшного у цьому немає: скажімо, рейтингові університети сміливо встановлювали прохідний поріг з української мови для майбутніх журналістів 180 балів. Проте залишається проблема набору до педагогічних вишів, які рік у рік стають запасним аеродромом для абітурієнтів з найнижчими балами.

Творчі здібності — до ЗНО

Також улітку вперше з’явиться нова форма вступного випробування — творчі заліки. Університети зможуть проводити їх з 1 лютого і до 26 липня. Заліки запровадять замість творчих конкурсів лише на деякі педагогічні спеціальності, журналістику та окремі спеціалізації дизайну. Це випробування стане етапом до конкурсного добору: під час нього вступники заздалегідь зможуть підтвердити свої творчі здібності. І тільки після цього братимуть участь у конкурсі до вишів на основі ЗНО.

«Це творче випробування, за яке не ставлять конкурсного бала, натомість ухвалюють рішення: дозволити абітурієнтові брати участь у конкурсному доборі чи ні, — зазначає Олег Шаров. — А далі загальний конкурс за результатами ЗНО. Так розв’язують і проблему проведення випробувань в один час. Адже учасники творчих змагань скаржаться, що не встигають узяти участь у творчих конкурсах у кількох університетах одразу. Приміром, на факультет дизайну творчий конкурс відбувається в три етапи — упродовж трьох днів.

За певними фахами проводитимуть лише творчі конкурси, за іншими —творчі заліки: або одне, або інше. Приміром, якщо на спеціальність «музичне мистецтво» потрібно пройти конкурс, натомість на «музичну освіту», де готують учителів музики, буде творчий залік. Також за спеціальністю «архітектура» відбуватиметься творчий конкурс, а за спеціальністю «журналістика» — творчий залік. Завдяки новації вдасться запобігти маніпулюванню результатами під час проведення творчих конкурсів».

Також під час вступу-2018 залишиться головний принцип — місце йде за абітурієнтом, наголошують в МОН. Водночас розширять перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку: деревообробка, гідротехнічне будівництво, частина спеціалізацій з фізичної географії.

АБІТУРІЄНТУ НА ЗАМІТКУ

♦ Реєстрація для участі в ЗНО — з 6 лютого до 19 березня

♦ Основна сесія незалежного оцінювання — з 22 травня по 13 червня

♦ Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження документів — з 2 липня до 18.00 25 липня

♦ Прийом заяв та документів у вишах — з 12 липня до 18.00 26 липня

♦ Для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами, творчими конкурсами, — до 18.00 20 липня

♦ Творчі конкурси — з 14 до 26 липня

♦ Вступні іспити — з 21 до 26 липня

♦ Співбесіди — з 21 до 23 липня

♦ Рейтинговий список вступників — не пізніш як 1 серпня

♦Подати оригінали документів (отримавши рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення) — до 18.00 6 серпня.