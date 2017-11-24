Восьмикласник Миколаївської гімназії з Донеччини Антон Зуйков захоплюється вивченням хімії з п’ятого класу. На Всеукраїнській олімпіаді з цього предмета він показав найкращий результат. Тож нагорода не забарилася — стипендія Президента України. Диплом лауреата й платіжну картку банку, через який з нового року підуть виплати, Антон отримав нещодавно в одному з корпусів Київської політехніки. Разом з ним на урочистостях були й ті з 270 цьогорічних президентських стипендіатів, які змогли приїхати до Києва.

«Будуть умови — залишуся в країні»

Серед них учень фізико-математичного класу ліцею № 105 міста Запоріжжя Олег Папашев. Торік він написав на конкурс МАН роботу, в якій змоделював рух восьмиланкового робота-маніпулятора. «Один кінець маніпулятора прив’язаний до якоїсь точки простору, а інші можуть рухатися окремо, — розповідає Олег. — Я мав написати алгоритм, який дав би змогу цій руці рухатися, скануючи простір навколо себе. Робота можна використовувати у рятувальних роботах, там, де людина не спроможна перебувати. Але спочатку ми шукали застосування йому в побуті — для допомоги інвалідам. Він міг би розносити їжу, подавати ліки. Важливо було те, щоб у разі появи перешкод робот міг прорахувати новий маршрут, уникнути зіткнення. Повноцінного робота ми не зібрали, але наша модель дала змогу випробувати алгоритм і переконатися в його працездатності».

Нині Олег планує розв’язати задачу, запропоновану в одному з американських математичних журналів. Вона про те, як застосовувати теоретико-числові функції в алгоритмі шифрування. Це використовують у захисті інформації, інформаційній безпеці, боротьбі з комп’ютерними вірусами.

Запитую в Олега, що робити з вірусами, які потрусили світ, зокрема й Україну.

— Для захисту від них треба багато коштів. Бо щодня створюють нові віруси, системи для зламу. І так само — нові системи для захисту. На їх розроблення слід знаходити талановитих людей, забезпечувати їм належні умови праці, потрібні потужні комп’ютери й програмне забезпечення для них.

Слова хлопця спонукають поставити ще одне запитання: «Нині молодь прагне навчатися в закордонних університетах і там працювати у престижних компаніях. А ти?»

— Для мене головне — продовжити робити те, чим займаюся зараз: розв’язувати складні математичні задачі. Якби були нормальні умови роботи, працював би в Україні.

Маєш клепку — маєш винагороду

Стипендії Президента України можна розглядати як один з чинників, які сприяють закріпленню талановитих кадрів на Батьківщині. Їх призначено для переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН (120 стипендій) і Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів (150) уже 12 років.

Незалежно від того, чи стипендіати — школярі або студенти, протягом року вони отримують грошову винагороду за свої інтелектуальні досягнення. Цього року обсяг стипендії становить 2200 гривень на місяць.

Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах щорічно беруть майже 3 мільйони учнів, з яких понад 2 тисячі змагаються у фіналі й майже половину з них нагороджують дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів як переможців. У Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, де юні дослідники представляють і публічно захищають самостійно виконані наукові роботи, беруть участь понад 100 000 школярів — членів МАН. На стипендії обрали найкращих винахідників, які пропонують унікальних роботів, економні сонячні колектори-концентратори й сонячні комірки, прилад для захисту від побутової хімії, апарат, що поліпшує кровообіг струмом, нову систему для захисту оселі та інше.

За задумом засновників стипендії, їхня мета — передусім фінансова підтримка юних науковців для успішного навчання і проведення наукових досліджень. Але, гадаю, хай хоч на кіно й цукерки витратять. Важливіше те, що діти переконуються: маєш голову і наполегливість — маєш шанс отримати за це відповідну винагороду. Ті, хто це зрозумів, намагаються отримати стипендію вдруге. Нині такого заохочення удостоїлися 42 стипендіати Президента України, а семеро вибороли нагороду вже третій рік поспіль.

Не інтегралом єдиним

На урочистостях, присвячених врученню стипендій, школярі мали змогу відвідати політехнічний музей, переглянути фільм «Розстріляне відродження», послухати виступ заслуженого артиста України Тараса Компаніченка, чиї кобзарські співи, які перепліталися з розповідями про історичні події й музику, супроводжували овації вдячної аудиторії. У тому, що майбутні лідери наукової української думки мусять бути людьми широкомислячими і всебічно розвиненими, з організаторами заходу повністю погоджуюся.

З вітальними словами перед молоддю виступили міністр освіти і науки Лілія Гриневич, президент МАН Станіслав Довгий, ректор Київської політехніки Михайло Згуровський.

Уміла готувати — вмій і подавати

На моє запитання, чи вчать юних науковців не лише продукувати геніальні ідеї й винаходи, а й реалізовувати та монетизувати свої здобутки, директор Малої академії наук Оксен Лісовий відповів: «Так». Зокрема з наступного навчального року організують курси для менеджерів науки, тих, хто цікавиться залученням коштів на дослідження та ін.

Одне слово, щоб і тут талановиті мали змогу працювати за добрі гроші. Курси розраховані на учнів старших класів і студентів, їх навчатимуть, як правильно просувати винаходи, шукати інвесторів, зацікавити бізнес тощо.

119 винаходів на розгляд дорослих

Їх днями представили школярі в межах щорічної Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу «Майбутнє України». Більшість робіт — мирного призначення, але війна, яку Росія розв’язала проти нашої країни, таки позначилася на напрямах діяльності юних винахідників.

Олексій Арієнчук із Кривого Рогу розробив модель мобільного комплексу для розмінування, який берегтиме життя саперам. Антон Ревко з Чернігівщини під керівництвом учителя Віталія Дєдкова створив модель бюджетного варіанта безпілотника з антирадарною системою й реактивним прискорювачем.

Восьмий рік Мала академія наук демонструє інноваційні проекти своїх вихованців, які можуть бути корисними людству. Цього року виставка відбувається в межах ІІ Міжнародного форуму «Innovation Market». Чого тут тільки не побачиш: екологічну упаковку, інноваційні матеріали для виготовлення меблів, технологію виробництва паперу з опалого листя, ручку, що може розмовляти, енергетичне дерево, паливо з мильних відходів, нічні окуляри для водіїв, збирача туману, мініпланетарій, прилад для знищення паразитів електричним струмом та багато іншого.

Мене зацікавила розробка десятикласника з Тернопільщини Віктора Перфецького, яку він виконав під керівництвом учителя фізики Віктора Дворського. Здавалося б, кого нині здивуєш моделлю вітрогенератора? Але такого — конусоподібного, безлопатевого — я ще не бачив. Автор обіцяє, що він буде «безшумним і безпечним для фауни». Адже пташки нерідко стають жертвами таких пристроїв.

Восьмикласник Кирило Стрельбицький з Донеччини представив макет розумного бойлера, який заощаджує енергоресурси і кошти споживачів. Для цього пристрою юний винахідник написав програмне забезпечення, яке контролює і регулює його роботу.

Десятикласник-киянин Данило Коваленко придумав, як дати друге життя відпрацьованим автомобільним шинам: шляхом глибокого охолодження рідким азотом з подальшим подрібненням ультразвуком. Отриманий таким способом матеріал можна використовувати у виробництві покриття для футбольних полів, інвалідних візків, тротуарних плит тощо.

Одинадцятикласниця Наталя Моніна з Києва пропонує виробляти електрику на рейках залізничних колій. Винахідниця підрахувала: якщо на 35 тисячах квадратних кілометрів залізниці встановити сонячні батареї, можна отримати майже 2% електрики, яку споживає вся Україна. Назар Марченко з Кіровоградщини презентує «швидку допомогу для корів» — це мобільна операційна на колесах. Юнак також розробив для цих тварин спеціальний нашийник з чипом, який стежитиме за станом їхнього здоров’я.

«Ми знайомимо підприємців з ідеями наших учнів. Особливу цікавість викликають винаходи, спрямовані на енерго- та ресурсозбереження. У цій царині учні особливо активні й креативні, пропонують бюджетні варіанти, а це важлива перевага в нинішніх економічних умовах», — зазначає президент МАН Станіслав Довгий.

Оцінюватимуть проекти винахідників провідні науковці України. Переможці отримають дипломи, цінні подарунки й заохочувальні призи.