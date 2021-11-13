Уперше почув Олександра Гергерта зі Львова на одному з патріотичних заходів. У мікрофон він говорив без надриву, спокійно, а головне — в його словах лунала непідробна щирість. Вона зачіпала струни душ усіх присутніх, тож вони ловили кожне його слово. Я теж уважно слухав. І захотілося познайомитися ближче.

Життя Олександра, його родини сповнене найрізноманітніших перипетій, але попри складнощі, головною цінністю завжди для нього залишалася й залишається Україна.

Підґрунтя

Олександрове родинне коріння заглиблене на Львівщині, хоч батькова лінія належить до німецького етносу. Однак батько народився в Сибіру, бо його матір, яка походила з галицького міста Ходорів, доньку греко-католицького священника, сталінський режим репресував і переселив у цей суворий край. Дівоче прізвище її було Котурбач-Українець. Так підкреслила свою любов до України, відбуваючи покарання.

На чужині знайшла кохання, сім’ю її милого теж репресувала тоталітарна влада. Згодом з’явилася молода родина Гергертів, у якій народилося двоє дітей. Марили батьківщиною, але повертатися в рідний край було зась.

Цікавий поворот чи, може, просто доля підготувала гарний подарунок для подружжя. Олександрова бабуся в Сибіру здобула в місцевому технікумі спеціальність хіміка. Її як молодого фахівця направили на роботу на Львівщину в місто Новий Розділ, де будували гірничо-хімічний комбінат. Тут сім’я Гергертів отримала квартиру, з роками на білий світ прийшло ще двоє дітей.

Уся Олександрова родина по маминій лінії була репресована й переселена, як казали на Галичині, «на білі ведмеді». Рідний дідів брат, якому заледве виповнилося 19 років, перебував у лавах УПА. Мав псевдо «Дячок», бо був сільським дяком. Потрапив у засідку, загинув. До матері, ще двох братів та сестри радянська влада застосувала каральні заходи й відправила на Крайню Північ Росії. Олександрів дід мав тоді лише 12 років, і перед загибеллю рідного брата нацисти забрали його остарбайтером до Німеччини.

Олександрові батьки побралися в Новому Роздолі. У цьому місті й народився Олександр та його старший брат Андрій. Батько працював на тутешньому виробничому об’єднанні «Сірка», мати — вихователькою в дитсадку, а потім — учителькою молодших класів. 13-річним Сашко напівосиротів — помер батько. Зізнається, що завжди із братом відчував нестачу грошей, належного харчування, одягу.

Після школи вирішив здобувати універсальну спеціальність «економіка підприємства» і вступив до Львівського технікуму залізничного транспорту. Ще не закінчив першого курсу, і хлопця викликали у військкомат і вручили повістку.

Через два дні після повноліття юнак прибув служити у повітряно-десантну дивізію, що дислокувалася в місті Болград на Одещині. Каже, сам попросився в десантники, бо на призовному пункті побачив військового у блакитному береті. Відслужив гідно, повернувся в найвищому званні сержантського складу старшини.

Навчання після військової служби не покинув. Із дипломом випускника технікуму знання з економіки підприємства здобував у Бережанському агротехнічному інституті на Тернопіллі. Та з роками подав документи на вступ до навчального закладу. Цього разу — до міліцейської школи у Львові. Працював у карному розшуку. 2004 року, коли почалася Помаранчева революція, Олександр Гергерт став у її лави. Міліцейське керівництво цього вчинку не те що не схвалило, навпаки, звільнило підлеглого за статтею з роботи.

За десятиріччя, що тривало від Помаранчевої до Революції Гідності, з яскравих віх біографії треба назвати його піврічну підготовку в українському батальйоні, що виконував миротворчу місію в Лівані. Олександр розповідає, що пережив тоді емоції, доти не відомі. Війна більше снилася в ті роки, ніж тепер.

Потім опанував наймирнішу професію — будівельника. Упродовж 2010—2012 років займався будівельними роботами в Ялті.

У десятиріччя між революціями Олександр і його старший брат Андрій створили сім’ї. Обидва покохали дівчат на ім’я Надія. Може, тому, що Надією звуть і їхню маму.

Брати

Мама, на переконання Олександра, прищеплювала синам українськість, любов до рідної землі. Вона пропонувала їм у дитинстві читати різну історичну літературу про Україну, національних героїв і відомих постатей. Хлопці розуміли, що їхня родина зазнала від комуністичної влади чимало репресій. До того ж бабуся мешкала у селі, де в 1940-х роках був міцний осередок упівців. Вона не боялася, нехай і стиха, розповідати внукам бувальщини про повстанців і навіть показувала місце, де загинув один з воїнів УПА. Брати, звісно, не могли не пройматися цим.

Обидва хлопці були пластунами. Олександр розповідає, що патріотичного запалу йому додавав брат Андрій, на три роки старший, беззаперечно авторитетний.

«Від нас рано пішов у засвіти батько, брат замінив мені його», — зазначає Олександр. Коли дозволили в 1990-х роках виїжджати за кордон, то батьків батько з рідною сестрою виїхав на постійне проживання в Німеччину. А ось їхній внук і небіж Андрій дотримувався власного міркування: «Якщо ми народилися в Україні, то маємо жити й бути тут». Олександр, певна річ, підтримував брата.

Коли почалася Революція Гідності, першим у столицю поїхав Олександр. Старший брат не міг, бо мусив працювати.

«Я сильно застудився на Майдані, приїхав додому із запаленням саме перед трагічними лютневими подіями», — ділиться спогадами Олександр. Його замінив брат Андрій, який потрапив в осередок «Правого сектору». Коли російський агресор почав роздирати українську землю, брати Гергерти з Майдану добровольцями поїхали на вишколи. Андрій удома залишав дружину із трьома на той час дітьми, а в Олександра щойно народилася донечка Ганнуся.

Війна

Власну бойову біографію Андрій та Олександр почали писати зі Слов’янська. Андрій вирішив узяти собі псевдо «Червень», хоч народився у травні. Та неспроста обрав такий позивний, адже саме в червні з’явився на світ його молодший брат Олександр. Самому Олександрові вигадали псевдо «Довбуш». І теж не без підстав. Зізнається, має запальний, можна сказати, опришківський характер, гостро реагує на несправедливість.

Після Слов’янська у братів було бойове хрещення у Пісках. Запитую, як би Олександр одним словом описав перші тижні війни. «Може, безлад, — каже. І додає: — Не зрозуміло було, де наші, куди і як правильно рухатися. Хлопці заїжджали на ворожі пости. Щодня звучала якась трагічна інформація: хтось загинув, хтось неправильно заїхав на блокпост, когось треба їхати визволяти, бо зайшов не в ту зону. Психологічно було важко до цього звикати».

Але війна — це війна, всі це чудово розуміли. Коли надійшла інформація, що ворог хоче пробивати собі сухопутний напрямок на Крим, братові Андрію доручили очолити групу й виїхати до Маріуполя.

«Одразу вирішили, що Широкине — єдині ворота, де зможемо ефективно стримувати ворога, — каже Олександр Гергерт. — Вирушили туди й не помилилися. Коли почалися важкі бої, ми тримали 36 кілометрів лінії фронту».

Тут на Великдень Олександра поранило в голову. На Пасху до українських бійців навідалися зі святковими кошиками волонтери. Та враз ворог почав обстріл. Дехто із хлопців зазнав контузії, поранення. Три осколки вп’ялися в Олександрове тіло, два з них медики витягли, а з одним ходить і досі.

Відповідальність

Олександр не перестає бути на війні й досі. Щоправда, тепер займається волонтерською діяльністю. Брат Андрій перебував на фронті кілька років, командував добровольчим батальйоном, зазнав поранення. Однак його, на жаль, здолало онкологічне захворювання. Він відійшов у вічність, залишивши в земному житті четвірко дітей. Олександр тепер підтримує братову сім’ю. Разом із дружиною Надією виховує доньку Ганнусю й сина Захара, якого назвав на честь Франкового літературного героя Захара Беркута. Невдовзі у 40 років стане батьком третьої дитини.

Разом зі своїми та братовими бойовими побратимами створив громадську організацію «Ветеранське братерство». Олександр каже, що під її крилом зібрав найкращих хлопців — відважних, енергійних, які й досі воюють, працюють. Зокрема плетуть маскувальні сітки, шиють подушки, інші речі, спілкуються з ветеранським середовищем у всій Україні, тримають руку на пульсі війни.

Дехто із хлопців відкрив невеликі реабілітаційні центри. Підприємницькою діяльністю зайнявся й Олександр Гергерт. Разом з кількома побратимами почав освоювати будівельну галузь. Спочатку робили внутрішні ремонти, потім — фасадні, згодом — весь комплекс будівельних робіт. Купили земельну ділянку й будують, як розповідає, нерухомість комерційного напряму.

Не забувають ветерани й про підростаюче покоління. «Ветеранське братерство» співпрацює із «Пластом», долучається до капеланських організацій у співпраці в патріотичному вихованні дітей та молоді. Часто хлопці проводять зустрічі, заходи у школах. У місті Моршин на Львівщині, наприклад, створили базу «Диверсант» — мікрореабілітаційний центр з відпочинковою зоною і музеєм просто неба. Із Широкиного привезли розбиту, обстріляну бойову техніку, на якій воювали й гинули наші бійці.

«Діти, оглядаючи цю техніку, відчувають усю трагедію російсько-української війни», — зауважує Олександр. Показують листи, подарунки, які свого часу хлопчики й дівчатка надсилали українським воїнам на фронт. Олександр каже, коли у час бойових дій отримував такі дитячі листи, малюнки, то мурашки по шкірі бігли. «Ми розуміли, що воїни в окопах не наодинці з війною, що за нами є ті, кому потрібен наш захист», — ділиться він думками.

Ветерани — у строю. Їм є діло та велика відповідальність і до ратних справ, і до різних царин життя на мирній території. Живить їх і пам’ять. У своїй сім’ї Олександр Гергерт заклав традицію — дякувати Богові за прожитий день. Разом з донькою молиться за брата Андрія, батька, всіх бойових побратимів, які полягли та які повернулися з бойових доріг живими.