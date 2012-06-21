Згідно з даними Центру з вивчення космічних об'єктів в ближньому космосі (CNEOS) NASA, 1 листопада 2019 року о 22:42 за київським часом повз нашу планету пролетить астероїд 2019 UG11, розмір якого може досягати 29 метрів.
У момент максимального зближення відстань від Землі до 2019 UG11 складе всього 210 тисяч кілометрів, що майже вдвічі менше середньої відстані до Місяця (385 тисяч кілометрів).
Астероїд відкритий всього кілька днів тому і внесений у базу навколоземних об'єктів 21 жовтня. Він належить до групи Аполлона, класу астероїдів, чиї орбіти перетинають земну із зовнішнього боку. 2019 UG11 робить один оберт навколо Сонця за 624 земні доби, максимально віддаляючись від зірки на 300 мільйонів кілометрів і наближаючись на 128 мільйонів кілометрів.
У NASA зазначають, що 2019 UG11 не класифікується як потенційно небезпечний, і загрози його зіткнення з нашою планетою немає. Наступна близька зустріч 2019 UG11 із Землею відбудеться 2 листопада 2086 року. У цей день він промчить на відстані приблизно 362 тисячі кілометрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»