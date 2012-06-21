Уряд затвердив передачу 339 підприємств для подальшої приватизації. «Це майже 10 відсотків усіх підприємств, які перебувають у державній власності. Велика частина з них — об’єкти нерухомості й підприємства агросектору. Ефективність їх використання практично нульова, вони генерують збитки, і навколо них часті корупційні скандали. У разі приватизації бюджет може отримати до шести мільярдів гривень від їх продажу», — зауважив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Ці підприємства, точніше, їхнє майно, буде виставлено на прозорі аукціони, де в процесі відкритих торгів його зможе придбати кожен охочий, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Рішення уряду становить частину запланованого процесу приватизації держмайна зокрема щодо виконання указу Президента від 5 листопада стосовно передачі 500 об’єктів на приватизацію до 31 грудня 2019 року. У межах підготовки до приватизації Мінекономрозвитку спільно з іншими державними органами уже проаналізувало понад 1300 підприємств, з них близько 740 уже погоджено на приватизацію.