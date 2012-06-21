Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Визначено десятку цьогорічних стипендіатів голів Рівненської обласної державної адміністрації та обласної ради. Вони щомісяця впродовж року отримуватимуть по 500 гривень стипендії.
Серед творчих стипендіатів — реставратори, краєзнавці, етнографи, фольклористи, артисти. Про багатьох із них «Урядовий кур’єр», до речі, розповідав на своїх сторінках. Зокрема, про народну майстриню й письменницю Олену Медведєву, яка створює унікальні вишиті книги; талановиту артистку обласного театру ляльок і режисера Олену Ткачук; етнографа й фольклориста Катерину Приймачук, яка плекає неповторну спадщину Рівненського Полісся.
Серед стипендіатів — незрячий хлопчик із Березного Іванко Одейчук. Завдяки маминій підтримці він не лише перемагає на олімпіадах у районі, а й став справжнім артистом! Його вже побачила Україна у різдвяній містерії «Казка на білих лапах»: цей проєкт підтримки особливих дітей з їхньою ж участю втілила вокальна формація «Піккардійська терція» за підтримки Українського культурного фонду.
Ще четверо митців із Рівненщини отримали гранти на реалізацію важливих для краю проєктів — на це в обласному бюджеті передбачили 100 тисяч гривень. Їх спрямують на створення та популяризацію документального фільму про «Нобельське Євангеліє», що старше за «Пересопницьке»; видання поштівок «Культурна спадщина Рівненщини»; створення інтерактивної виставки «Святі книги Волині» та презентаційного веб-сайту для промоції видатних історичних постатей рівнян.
Зазначені програми підтримки митців діють на Рівненщині з десяток років. Нині ж, незважаючи на виклики часу, влада таки знайшла кошти на духовність: «Розуміємо, як важливо нині не втратити, а, навпаки, розвинути наші культурні надбання, — каже голова ОДА Віталій Коваль. — Коронавірус мине, а моральні цінності залишаться з нами і з тими, хто прийде після нас».