Масово випустити спортивних голубів вдалося завдяки тому, що члени спортивної федерації голубівництва Румунії вирішили провести акцію «Птахи миру» для Донбасу. Вони разом з пернатими вихованцями подолали шлях завдовжки більш ніж 1000 кілометрів, щоб підтримати жителів сходу України.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, за випуском птахів миру спостерігали громадські активісти, жителі Сєверодонецька та інших міст і районів Луганщини. А потім голуби полетіли по своїх домівках у різні куточки Румунії. Українські активісти кажуть, що відзначать усі міста, з яких завітали до них такі чудові гості.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»