Масово випустити спортивних голубів вдалося завдяки тому, що члени спортивної федерації голубівництва Румунії вирішили провести акцію «Птахи миру» для Донбасу. Вони разом з пернатими вихованцями подолали шлях завдовжки більш ніж 1000 кілометрів, щоб підтримати жителів сходу України.

Нехай голуби несуть мир на Донбас! Фото з сайту dnews.dn.ua

Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, за випуском птахів миру спостерігали громадські активісти, жителі Сєверодонецька та інших міст і районів Луганщини. А потім голуби полетіли по своїх домівках у різні куточки Румунії. Українські активісти кажуть, що відзначать усі міста, з яких завітали до них такі чудові гості.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»