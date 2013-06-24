Понад 100 000 оцінок залишили підприємці України через онлайн-платформу «Пульс», яка дає бізнесу реальний інструмент впливу на якість державних послуг. Це — якісний зріз думок підприємців з усієї країни, зібраний і оброблений за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Істотне зростання кількості зібраних оцінок стало можливим завдяки інтеграції віджету «Пульс» у кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби України. ДПС першою серед державних інституцій запровадила такий формат цифрового зворотного зв’язку з бізнесом, що дало змогу охопити широку аудиторію користувачів.

Наступна мета — зробити «Пульс» національним інструментом постійного діалогу між бізнесом і державою. У співпраці з Advanter Group триває робота над підвищенням аналітичної спроможності: команда фокусується на створенні зрозумілих і дієвих форматів подання інформації, які сприятимуть ухваленню зважених управлінських рішень.

«Платформа «Пульс» доводить: держава готова чути, бізнес — готовий говорити. Ми зібрали понад 100 тисяч оцінок від підприємців — це масштабний фідбек, який вперше систематизували. Аналітичний звіт — це перший крок. Він допоможе краще зрозуміти очікування бізнесу і сформувати основу для подальших рішень», — зазначив заступник Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

Довідково

«Пульс» є частиною політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент Володимир Зеленський. Платформа розроблена Мінекономіки за консультації з фахівцями Ради бізнес-омбудсмена та реалізована за сприяння Мінцифри завдяки проекту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансувалося USAID і UK Dev. Партнер проекту – Офіс ефективного регулювання (BRDO). До реалізації долучений Урядовий контактний центр. Вектор розвитку допомагає задавати Рада бізнесу з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.