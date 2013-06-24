Понад 100 000 оцінок залишили підприємці України через онлайн-платформу «Пульс», яка дає бізнесу реальний інструмент впливу на якість державних послуг. Це якісний зріз думок підприємців з усієї країни, зібраний і оброблений за допомогою штучного інтелекту.

Істотне зростання кількості зібраних оцінок стало можливим завдяки інтеграції віджета «Пульс» у кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби України. ДПС першою серед державних інституцій запровадила такий формат цифрового зворотного зв’язку з бізнесом, що дало змогу охопити широку аудиторію користувачів.Наступна мета — зробити «Пульс» національним інструментом постійного діалогу між бізнесом і державою. У співпраці з Advanter Group триває робота над підвищенням аналітичної спроможності: команда фокусується на створенні зрозумілих і дієвих форматів подання інформації, які сприятимуть ухваленню зважених управлінських рішень.«Аналітичний звіт — це перший крок. Він допоможе краще зрозуміти очікування бізнесу і сформувати основу для подальших рішень», — зазначив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт, повідомляє Мінекономіки.