Видатний український історик та етнограф Юрій Кнорозов народився 1922 року на Харківщині в селищі Південне. Навчався на історичному факультеті Харківського державного університету, потім — на історичному факультеті Московського держуніверситету. Широкому загалу ім’я Ю. Кнорозова стало відоме після того, як він першим дешифрував систему письма майя. Його вважають засновником радянської школи майяністики, а в Мексиці українському вченому навіть встановили два пам’ятники.
Перший заступник міністра освіти і науки України Юрій Полюхович, перебуваючи в Харкові з робочим візитом, повідомив, що нині проводять роботу, щоб 100-річчя з дня народження Ю. Кнорозова в Україні відзначали на державному рівні, а українська школа майяністики поповнювалася молодими вченими. У великій хімічній аудиторії Харківського національного університету імені Каразіна заступник міністра прочитав лекцію для студентів та викладачів, присвячену новітнім дослідженням цивілізації майя та науковому внеску в цю справу Юрія Кнорозова.
Юрій Полюхович вважає себе послідовником Юрія Кнорозова і також є одним із визнаних майяністів. Попри зайнятість чиновницькою роботою, він і далі досліджує культуру цивілізації майя та дешифрує давні символи цієї цивілізації, що збереглися до нашого часу. З наступного року раз на тиждень читатиме лекції в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка, присвячені давнім цивілізаціям Мезоамерики.
Віктор КОЗОРІЗ
для «Урядового кур’єра»