У музеї української марки імені Якова Балабана відбулося спецпогашення ювілейної поштової марки. «У Києві ми відкрили виставку, присвячену 100-річчю української марки. Сьогодні погашаємо марку, присвячену українському Тризубу. Із Національним банком у нас заплановано спільний проект щодо відзначення 100-річчя марки і гривні. Створюємо марки для дітей з українськими мультфільмами, кінострічками. Марка — це символ сучасної держави, і намагаємося робити все, щоб людям це подобалося. Наші марки і тепер одні з найкращих у світі», — зазначив генеральний директор ПАТ «Укрпошта» Ігор Смілянський. Він передав у колекцію вінницького музею сувенірний буклет із поштовим блоком і монетою «Перші українські поштові марки доби Визвольних змагань 1917—1921 років».
Спецпогашення ювілейної марки відбулося у межах заходів до 100-річчя української марки. Завершилася п’ятирічна пересувна обласна вінницька філателістична виставка, яка ознайомила краян із хронологією української марки, історією України та рідного краю. Першу серію українських поштових марок було надруковано 1918 року. На етапах становлення української державності вони виконували функції платіжного засобу.
«Знайомитися з історією української марки не лише цікаво, а й пізнавально. Марка — це не тільки знак поштової оплати, витвір графічного мистецтва, а й важливий атрибут державності, оскільки відображає нашу історію, культуру. Приємно, що завершення виставки відбувається в єдиному в Україні музеї української марки. І тут дуже велика роль Олександра Балабана, який зберіг колекцію свого батька, ім’я якого присвоєно музею», — зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.