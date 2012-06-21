У Швейцарії при проведенні археологічних розкопок в кантоні Грізон дослідники виявили залишки ювелірної майстерні, а також вкрай рідкісну форму, яка використовувалася для виготовлення прикрас і релігійних символів.
Як повідомляє The History Blog, знахідки були зроблені в місті Кур, який є адміністративним центром кантону Грізон. Археологи виявили свідоцтва того, що в середні віки тут розташовувався розвинений ремісничий район.
Ймовірно, тут працювало чимало ювелірів. Однією з найбільш значущих знахідок стала кам'яна форма. Подібні предмети використовувалися для виготовлення ювелірних виробів і релігійних предметів. Це надзвичайно рідкісна знахідка, а в кантоні Грізон – перша у своєму роді. Раніше подібні форми на території Швейцарії археологи знаходили лише в Берні, Базелі і Вінтертурі.
Середньовічна матриця збереглася фрагментарно. Артефакт був майже правильної квадратної форми розміром 9х8,3 сантиметра. Його товщина становить три сантиметри. На одній зі сторін є дві матриці християнської іконографії. Вони були призначені для виготовлення розп'яття і кола з хрестиком в центрі.
Вчені припустили, що ці вироби потім використовувалися при виготовленні підвісок, пряжок і медальйонів. Крім того, форма містить невелику матрицю для виготовлення маленьких кілець. Можливо, з її допомогою виготовляли кільця для сережок.
На іншій стороні форми також є матриці. Одна з них повторює згаданий вище шаблон – коло з хрестиком в центрі. Ще дві матриці використовувалися для виготовлення фігурки орла і кільця для брошки. Рідкісний артефакт датується IX-XI століттями нашої ери, тобто його вік становить близько 1000 років.
Він був розкопаний в районі колишньої в'язниці Сеннхоф. Попередні польові роботи в цьому місці проводилися в 1984 і 1990 роках. Тоді тут були виявлені залишки поселень і поховання. Нові знахідки підтверджують висунуту раніше гіпотезу про те, що цей район був постійно заселений з кінця бронзового століття і до теперішнього часу. Схоже, це був розвинене ремісниче середньовічне місто.
Що стосується інших знахідок, то археологи виявили шлак, фрагменти скла, дріт з різних кольорових металів, фрагменти інструментів і кісток тварин, в основному коней. Ймовірно, це були відходи виробництва і сировина для різьбярів.
Місто Кур вважається одним із найстаріших поселень в Швейцарії. Воно процвітало у другій половині X століття завдяки своєму вигідному географічному розташуванню – тут зливалися декількох альпійських торгових шляхів і річка Рейн. Мабуть, місцеві ювеліри мали доступ до багатьох ринків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»