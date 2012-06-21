Норвезькі археологи оголосили про план підняття з землі похованого там корабля вікінгів. Судно, за оцінками фахівців, має вік понад 1000 років. Вперше за понад 100 років археологи виявили похований корабель вікінгів (відео дивіться нижче). Але експерти оголосили, що розкопки слід розпочати негайно, щоб врятувати і зберегти дуже рідкісне і важливе судно.

Корабель вікінгів знайшли на півдні Норвегії під час георадарної зйомки ще в 2018 році. Ця технологія дозволила дослідникам сканувати і отримувати зображення судна, яке було поховане тут між 8 і 10 століттями нашої ери. Вони визначили, що воно має розмір близько 20 метрів і зроблено з дуба. Вчені вважають, що колись це судно виготовили для подорожей на великі відстані. Також наголошується, що в одному з відділень стародавнього корабля може знаходитися поховання.



Корабельні поховання були важливим похоронним звичаєм в епоху вікінгів, але зазвичай вони призначалися для еліти. Можливо, судно було останнім притулком для короля чи королеви, чиє тіло поклали в баркас, який потім був покритий великим земляним курганом. Колись поховання було частиною більш великого похоронного комплексу і поблизу було виявлено кілька інших споруд.

Спочатку археологи поступово розкопували корабель, тому що закопана деревина може бути пошкоджена або навіть зруйнуватися при впливі повітря. Однак в 2019 році під час пробних розкопок археологи зробили тривожне відкриття. Дренажна канава біля могили сприяла швидкому руйнуванню дерева. Тому їм доведеться терміново викопати похований корабель вікінгів, щоб він не зруйнувався в землі.



Частина органічного матеріалу, який знаходиться на більш далекій відстані від дренажної канави, здається, знаходиться в хорошому стані. Кіль похованого корабля вікінгів, схоже, не пошкоджений. Проте, було також встановлено, що корабель піддається нападу ще й з боку грибка. Поєднання вологи, зростаючого впливу повітря після пробного розкопу і грибка означає, що корабель потрібно якомога швидше зняти з землі.



Норвезький уряд погодився профінансувати проєкт з розкопок корабля і як тільки парламент проголосує за нього, почнеться його реалізація. Важливо відзначити, що це всього лише четверте поховання на кораблі, знайдене в Скандинавському королівстві.



На відміну від попередніх поховань, це відкриття може бути досліджено вже з використанням сучасних методів, що, можливо допоможе краще зрозуміти, чому виникли ці поховання на кораблях. Вважається, що ці інтернування проводилися за складних соціальних, релігійних і політичних причин, і якщо вийде краще зрозуміти їх, то можна буде отримати більше розуміння життя і смерті вікінгів.



Крім того, це допоможе зрозуміти і еволюцію скандинавського дизайну корабля, порівнюючи цей похований корабель вікінгів з іншими прикладами. Зокрема, вже відомо, що кіль цього судна виявився набагато менш потужним, ніж у інших кораблів, побудованих у 9-м і на початку 10-го століття.



Масштабні розкопки, розпочнуться після парламентського схвалення. Земля над похованим кораблем вікінгів буде просіяна для виявлення будь-яких артефактів. Після видалення землі будуть зроблені тривимірні зображення всієї деревини. Також будуть зроблені скани з рештою відбитками дерева, щоб гарантувати, що дослідники зможуть відтворити цифрове поховання корабля вікінгів пізніше. Всі органічні деталі корабля оброблять хімічними речовинами, щоб надати йому міцність. Пізніше викопаний корабель планують виставити на загальний огляд.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»