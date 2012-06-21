У зв’язку з проведенням заходів, присвячених 1030-річчю хрещення Київської Русі, в столиці 24, 27 та 28 липня обмежать рух усіх видів транспорту на деяких вулицях.
Зокрема 24 липня з 12.00 до 13.00 буде обмежений рух усіх видів транспорту на Андріївському узвозі (від будинку №23 до пл. Михайлівської), пл. Михайлівській і на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до вул. Костьольної).
27 липня з 11.00 до 16.30 рух обмежать на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), вул. Хрещатик (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), Володимирському узвозі (від пл. Поштової до пл. Європейської), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. М. Грушевського), вул. М. Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).
28 липня з 12.00 до 13.30 буде заборонений рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка (від буд. №20 до буд.№14), вул. Володимирській (від буд. №56 до пл. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софійської до пл. Михайлівської). Відповідно, змінять свій рух і наземні види громадського транспорту.