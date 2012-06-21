Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підписала три угоди з Європейською комісією на фінансування нових програм допомоги ЄС для України на 105 мільйонів євро. Це фінансування надають у межах пакета допомоги Євросоюзу Україні, спрямованого на підтримку малого бізнесу, реформ та подолання наслідків епідемії COVID-19, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра.
60 мільйонів євро буде спрямовано на Програму технічного співробітництва 2020 року для підвищення спроможності органів влади проводити реформи за Угодою про асоціацію, зокрема міністерства отримають експертну підтримку в розробленні та впровадженні реформ. Програма сприятиме підвищенню якості законодавчих процесів у парламенті, впровадженню необхідних реформ у галузі охорони здоров’я тощо.
25 мільйонів євро буде надано на реалізацію Програми підтримки ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні. Завдяки програмі малі фермерські господарства зможуть одержати додаткову грантову підтримку, консультації та нові навички для розвитку власного виробництва, а також для купівлі землі. Програма дасть змогу вдосконалити управління ресурсами в рибному та лісовому господарствах.
20 мільйонів євро підуть на Програму «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні». Програма передбачає надання грантів для інноваційних проєктів з розвитку малих і середніх підприємств, створення робочих місць та розвитку бізнесу на рівні місцевих громад, а також удосконалення економічної політики у цій царині відповідно до найкращих міжнародних практик.