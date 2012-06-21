В аеропорту Бориспіль урочисто зустріли національну паралімпійську збірну команду з плавання, яка показала найкращий результат на чемпіонаті Європи в Дубліні.
Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко привітав від імені Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та уряду національну збірну з блискучою перемогою, тренерів, усіх, хто допомагав і підтримував наших спортсменів, — із рекордним результатом і запевнив, що держава й надалі збільшуватиме фінансову підтримку паралімпійського спорту.
У заході взяли участь президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич, спортивна громадськість, численні вболівальники, які прибули до аеропорту, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
Чемпіонат Європи з плавання серед паралімпійців відбувся в Дубліні (Ірландія) 13—19 серпня. Збірна України виграла 106 медалей, з яких 33 золоті, 44 срібні і 29 бронзових. На другому місці медального заліку чемпіонату — Італія, а на третьому — Велика Британія.