Для Владислава Мазіна це перший міжнародний конкурс і велике випробування. Хлопець навіть п’ять років тому, коли бої на сході України наблизилися до рідного міста Гірське, не кидав музики. Музична школа у той період не працювала, і він ходив займатися до викладача додому. На той час йому було трохи більш як 6 років.
«Він дуже працьовитий, багато слухає, але неговіркий», — каже про учня викладачка Лисичанської школи мистецтв Людмила Василенко. Батьки Владислава переїхали до Лисичанська у 2014 році, тоді ж хлопчик почав займатися з Людмилою Василенко.
Вона кілька років тому побувала у Кремінній на зустрічі з композиторкою Оленою Гончарук, купила кілька збірок її творів. Потім провела власний відкритий урок, узявши для виконання своїми учнями твори композиторки з Луганщини. Діти й викладачі охоче грають музичні твори Олени Гончарук. За словами Людмили Василенко, вони легко лягають у голову і в пальці — виконавці розуміють ці твори. Ось і Влад Мазін для участі в міжнародному конкурсі «Талановиті діти України» готував два твори кремінської композиторки: «Вівторок» з циклу «Тиждень» та «Лицарський турнір».
Захід відбувся у столиці в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, в Музеї книги та друкарства України. Гостями і членами журі фестивалю були провідні музиканти, професори й авторитетні викладачі музики. У конкурсі в різних номінаціях та вікових категоріях змагалися майже 60 учасників з різних міст України. За його підсумками в номінації «Інструментальний жанр» Владислав Мазін посів І місце.
Чи вплине це на його подальшу долю? Тато хоче, що син був спортсменом. Але худорлявий Влад по кілька годин на день грає на фортепіано. Тільки протягом цього навчального року він уже брав участь у трьох конкурсах різного рівня.
«Влад починає підготовку до участі в першому турі обласного конкурсу. Він має освоїти дуже складну програму», — розповідає про шестикласника викладачка школи мистецтв. Людмила Василенко вірить, що її учень буде серед найкращих.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»