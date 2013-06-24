З початку 2025 році вже 11 тисяч українців скористалися шансом безоплатно змінити професійний напрям, здобути актуальну спеціальність або підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на навчання від Міністерства економіки та Служби зайнятості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед тих, хто вже скористався такою можливістю:

- 77% людей віком 45+;

- 14% внутрішньо переміщених осіб;

- 6% людей з інвалідністю;

- 3% учасників бойових дій.

Найбільше українців отримали ваучери на навчання у Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях.

Найпопулярніші професії/спеціальності, які цьогоріч українці обирали за ваучерами, — медсестринство, медицина, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів.

Ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однієї зі 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України. Їх перелік кожні три місяці публікується на сайті відомства.

Можна обрати навчання як у професійно-технічному, так і у вищому навчальному закладі. Зокрема, охочі можуть обрати один із восьми сучасних Центрів профтехосвіти, де використовують новітні освітні підходи та забезпечують здобуття практичних навичок, актуальних для сучасного ринку праці.

Нагадаємо, що підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні та не навчались за кошти Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх 3 років.

Зокрема:

- українці віком 45+ з офіційним трудовим стажем щонайменше 15 років;

- учасники та учасниці бойових дій, за умови звернення не пізніше 3 років з дати демобілізації;

- люди з інвалідністю та статусом «ВПО»;

- звільнені з військової служби за станом здоров’я або через скорочення штату;

- колишні військовополонені;

- українці, які дістали поранення або каліцтва під час воєнного стану в Україні.

Програма фінансується за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Компенсація на навчання складає 30 тисяч гривень. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутись у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок.