23 лютого в Японії, трохи не доживши до 113-річчя, помер Тітецу Ватанабе – найстаріший чоловік планети. Тепер це звання перейшло до британця Боба Вейтона. На питання, як він ставиться до цієї новини, Вейтон відповів, що не бачить в ній нічого особливого.
«Я не відчуваю себе задоволеним, оскільки це означає, що ще хтось помер. Просто приймаю це як факт. Це не те, чого я коли-небудь хотів домогтися або працював над цим. Це лише один з фактів мого життя», – сказав Боб Вейтон.
Боб Вейтон народився 29 березня 1908 року в місті Кінгстон-апон-Халл. Він працював учителем англійської мови на Тайвані і розшифровував японські військові повідомлення в Канаді під час Другої світової війни. Потім він повернувся до Великобританії зі своєю дружиною Агнес, на якій одружився в Гонконзі в 1937 році. Зараз Вейтон проживає у власній квартирі в місті Альтон в графстві Гемпшир.
У Вейтона є два сини, донюка, десять онуків і 25 правнуків. У минулому році журналісти привітали його із 111-річчям і попросили розкрити секрет довголіття, на що Вейтон жартома відповів: «Просто намагайтеся всіляко уникати смерті».
Найстаршою з нині живих жінок є японка Кане Танака, їй 117 років 40 днів. Її вік підтверджений документально. Загальновизнаний рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років і 164 днів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»