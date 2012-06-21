Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув’язнення для українського журналіста Романа Сущенка. Відповідне рішення оголосив суддя верховного суду РФ. Тобто апеляцію захисників відхилено в повному обсязі. Сам Роман Сущенко наголосив, що не згоден із рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, зокрема подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини, повідомляє Укрінформ.
Імперська свистопляска навколо надуманих звинувачень на адресу українського журналіста триває з 30 вересня 2016 року, відколи ФСБ затримала його в Москві. 4 червня Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. А вчора весь цивілізований світ укотре переконався в тому, що в російської Феміди не залишилося нічого від античної попередниці. Натомість діють закони НКВС і КДБ, які ніколи й не було викорінено в РФ. Та Роман не втрачає оптимізму, бо кампанія за його звільнення надалі лише набиратиме обертів і міжнародного розголосу.