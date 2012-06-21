Сергій та Ольга Іванченки мають шістьох дітей. Їхній старенький будинок у селі Нижнє Попаснянського району на Луганщині потребував багато вугілля для обігріву, а родина не могла позбутися цвілі на стінах.
«Щороку нам необхідно було принаймні 3 тонни вугілля для опалення нашого старого будинку, — каже Ольга Іванченко. — Це коштує понад 6 тисяч гривень, що занадто дорого для багатодітної родини з новонародженою дитиною».
Після початку 2018-го року чинності програми Норвезької ради у справах біженців з покращення теплоізоляції будинків, що належать вразливим родинам та розташовані поблизу від лінії розмежування, Іванченки отримали матеріали на ремонт і паливо.
Допомога для утеплення будинку становила 50 тисяч гривень. Тепер велика родина може навіть економити на опаленні.
Як повідомляє пресслужба Норвезької ради у справах біженців, у межах програми з підтримки вразливих родин протягом минулого року будівельні матеріали та грошові внески для відбудови істотно пошкоджених будинків у Донецькій та Луганській областях надано 46 родинам.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»