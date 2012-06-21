Козиний кооператив у с. Глушки Корсунь-Шевченківського району на Черкащині налагодив виробництво сирів. Застосовують українські, французькі та італійські технології. Родина Чаленків, яка взялася за вирощування кіз, утримує нині 200 голів. Улітку за день 80 дійних кіз давали майже 150 літрів молока. З нього виходить понад 15 кілограмів сиру. Кооператив освоїв виготовлення приблизно 10 видів сирів — це не лише українські традиційні, а й французькі та італійські. Для цього консультуються із закордонними сироварами й додають щось авторське.
Усю продукцію сертифіковано. Її продають на столичних ярмарках за ціною 150—300 грн. Усі податки надходять до бюджету села. Чимало селян, беручи приклад із сусідів, завели кіз та корів, і тепер продають молоко кооперативу. У його планах — поповнити поголів’я й побудувати справжню сироварню.
Нині на Черкащині, інформують в управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації, зареєстровано 128 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Це найвищий показник серед регіонів України.
Найбільше зареєстровано багатофункціональних кооперативів — 78. Ще 21 — заготівельно-збутовий, 9 — переробних та 20 — іншої спрямованості. Лише торік на Черкащині створили 17 кооперативів.
— Розвиток кооперативного руху на Черкащині залишається серед пріоритетних, це важливий напрям реалізації стратегії розвитку — 2020, — розповів начальник профільного управління Ігор Колодка. — Шукаємо ініціативні групи й вивчаємо заяви охочих утворити кооперативи. 10 їх розпочали працювати протягом кількох останніх місяців. Це переважно універсальні, які спеціалізуються на наданні членам кооперативу послуг з обробітку земельних ділянок, транспортних, заготівельних послугах та інших. Основний напрям фінансової підтримки — створення нових і підтримка тих молочарських кооперативів, які вже існують. Об’єднання у такі кооперативи дасть змогу одержати значну державну підтримку на відшкодування закупленого обладнання за державними програмами. До прикладу, в Монастирищенському районі вже добре спрацювали у цьому плані. Тут створили кооператив «ВАК Монастирищенський», який одержав державну фінансову підтримку за придбане устаткування.
Найбільше кооперативів створено у Черкаському (19) та Лисянському (13) районах. Ще по 11 — на Катеринопільщині, Монастирищині та Смілянщині. У межах чинної в області програми розвитку кооперативів на період до 2020 року рішенням обласної ради торік надано 2 мільйони гривень на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Ця програма працює й цього року, тож відповідну фінансову підтримку здійснюватимуть з обласного бюджету.
Мінагрополітики, врахувавши пропозиції та зауваження щодо механізмів надання підтримки, вносить зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для фінансової підтримки кооперативів — згідно з відповідною постановою Кабінету Міністрів.