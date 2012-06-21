Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінницькій області продовжують послідовно дбати про відпочинок та оздоровлення дітей учасників АТО.
«Завдяки дорученню Мінсоцполітики у співпраці з консульством, 13 грудня цього року 14 дітей загиблих учасників АТО з Вінниччини на 10 днів летять до Єгипту. А під час робочої поїздки до Ясського повіту Румунії нам вдалося досягнути домовленостей щодо 2 поїздок маленьких вінничан з числа дітей учасників АТО на відпочинок до Румунії. Тож у липні-серпні наступного року ще 80 дітей з області матимуть цікаві подорожі з екскурсіями у дружній нам державі», – повідомила директор департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації Наталя Заболотна.