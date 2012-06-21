Книгу спогадів «У вогняному кільці. Оборона луганського аеропорту» написано та видано у Львові. Над нею працював колектив із п’яти авторів, очолюваний волонтером вимушеним переселенцем з Луганська Сергієм Глотовим, якому й належить ідея написати історію одного з трагічних епізодів нинішньої війни на сході України.
Днями понад 600 примірників книжки делегація із Львівщини передала бібліотекам Луганщини.
«Це видання мають отримати всі бібліотеки Луганщини. Таке рішення прийнято разом із львівською спільнотою», — зазначив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз під час презентації.
Луганський аеропорт боронили бійці 80-ї окремої аеромобільної бригади із Львівщини. Команда волонтерів зібрала спогади понад 140 учасників та очевидців тих подій — військових, волонтерів, місцевих жителів, працівників міліції та аеропорту, медиків. До книжки ввійшли унікальні фотографії й картосхеми, що ілюструють воєнні операції навколо летовища.
Книжка — підсумок першої спроби проаналізувати свідчення безпосередніх учасників однієї з найтрагічніших операцій початку російсько-української війни, що досі залишається маловідомою для більшості українців. У документальній хроніці описано не лише події, пов’язані з обороною міжнародного аеропорту «Луганськ» та прилеглих населених пунктів (квітень — початок вересня 2014 року), а й ті, що передували окупації Луганська (зима — весна 2013—2014 років). Книжка містить коментарі військових дослідників, офіцерів та експертів з аналізом основних подій, а також перелік загиблих українських бійців із різних підрозділів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»