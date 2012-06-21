Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Протягом року органи державної виконавчої служби Миколаївської області забезпечили виплату боргів з аліментів на суму понад 117 мільйонів гривень, що втричі більше, ніж за 2017-ий рік.
За словами заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області-начальника Управління державної виконавчої служби Григорія Довганя, половину отриманої суми було повернуто завдяки застосуванню до боржників обмежень у праві на виїзд за кордон, керуванні автотранспортними засобами, користуванні зброєю тощо. Протягом року державні виконавці регіону винесли понад 23 тисяч процесуальних рішень про встановлення обмежень стосовно боржників з аліментів.