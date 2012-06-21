У південній Норвегії був виявлений древній наконечник стріли, що відноситься до німецького залізного віку, а також основу стріли і одне пір'я в льодовику Йотунхеймен. Стріла має довжину майже 18 сантиметрів і важить близько 30 грамів.
Залізний наконечник стріли, якому 1500 років, був знайдений на краю льодовика в Йотунхеймені на висоті 2050 метрів. Артефакт вчені відносять до періоду, коли в Західній Європі процвітали кельтські та германські королівства. Він був виявлений поряд зі стрижнем стріли і пташиним пір'ям.
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Археологи відзначають, що зміни клімату спричиняють танення льодовика Йотунхеймен, лід тане, звільняючи артефакти від тисячолітнього крижаного полону. Антрополог Шоші Паркс, який бере участь у Програмі археології льодовиків, зазначив: «У цьому регіоні центральної Норвегії сходяться три національні парки, але Йотунхеймен, мабуть, найвражаючий: 250 піків заввишки понад 1900 метрів, зокрема два найвищих у Північній Європі. Серед кам'яних титанів – альпійські озера і мерехтливі бірюзові льодовики, які наповнюють древній пейзаж неймовірною красою».
За останні кілька років багато льодовиків у Норвегії зазнали різкого танення через більш високі температури, які, за словами експертів, викликані зміною клімату. І хоча після танення льодовика археологи можуть відкрити реліквії минулого, танення льодовиків загрожує знищити артифакти, якщо вони не будуть виявлені вчасно.
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Варто відзначити, що команда розпочала розкопувати Йотунхеймен, як і інші норвезькі льодовики, досить давно і вже виявила понад 2000 різних артефактів, найстаріші з яких відносяться до кам'яного віку. Всі ці знахідки, за словами вчених, формують картину гір не як екстремальне і ізольоване середовище, а як місце безперервної людської діяльності, що йде в глиб тисячоліть.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", колекцію унікальних експонатів бронзового століття, зокрема сокири, кинджали і фрагменти мечів передадіть в лондонський музей. Всього буде виставлено на показ 453 артефакти віком майже 3000 років. Вчені вважають, що скарб бронзового століття з Хейверінга розповідає про торговельні зв’язки Англії і Європи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»