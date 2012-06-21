В Рубіжному розпочали реконструкцію парку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Це єдиний такий проєкт, який затверджено на три великих міста з «хімічного трикутника» Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Рубіжне за кошти ДФРР у 2020 році. У перелік з 14 проєктів від Луганської області, які перемогли в конкурсному відборі на фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, увійшло лише місто Рубіжне з проєктом завершення реконструкції міського парку (кошти фонду — 64,6 мільйони гривень).
«Створення сучасної шістнадцятигектарної «зеленої зони» в центрі міста сприятиме покращенню стану навколишнього середовища», — каже виконуючий обов’язки міського голови Анатолій Бусєнков.
За його словами, міська влада бачить Рубіжне як місто з розвиненою економікою, екологічно чисте та привабливе для інвесторів та молоді. Тож важливим практичним інструментом реалізації зазначеної місії є саме розвиток відповідної інфраструктури.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»