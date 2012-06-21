Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Уже сьомий рік поспіль у Харкові стартує «Ніч науки». Цей освітній проект, у якому візьмуть участь 16 провідних вишів обласного центру, Харківський планетарій та STEM-школа «Inventor» відбудеться 21 вересня.
Як повідомили в прес-службі Харківської міської ради, перша «Ніч науки» пройшла у Харкові 8 серпня 2013 року. Тоді, в неформальній обстановці, лише 6 провідних вищих навчальних закладів міста зголосилися познайомити усіх охочих зі своїми колективами та науковими надбаннями у сфері нових технологій. Наразі ж, кількість учасників проєкту поповнилася ще десятьма потужними вишами.
Урочисте відкриття заходу відбудеться у Харківському національному університеті імені О. М. Бекетова. У цей же час розчинять двері для відвідувачів й інші учасники «Ночі науки». Вони познайомлять жителів Харкова з роботою своїх кафедр та лабораторій, продемонструють цікаві наукові експерименти та найновіші відкриття.
Зокрема, Харківський національний університет радіоелектроніки дивуватиме своїх гостей дронами, віртуальною реальністю, магією створення кіно та іншими досягненнями. Харківський планетарій розкриє таємницю світла, а STEM-школа «Inventor» проведе майстер-клас з виготовлення робопса.
Вхід для школярів, батьків та всіх бажаючих, хто захоче ознайомитися з науковими відкриттями, буде вільним. Для комфортного проїзду до вишів, які розташовані в різних куточках міста, будуть організовані три автобусні маршрути: в бік центру, Олексіївки і Салтівки. Інтервал руху автобусів складатиме приблизно 15-30 хвилин.