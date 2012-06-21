4 листопада Місяць вступив у повну фазу, а 17 листопада астрономи очікують на пік метеорного потоку Леоніди
Однією з перших астрономічних подій листопада стане повний місяць, а потім прохід Місяця на тлі зоряного скупчення Гіади, пише The Telegraph.
Найяскравіші зірки скупчення Гіади утворюють разом з помаранчевим Альдебараном, найяскравішою зіркою Тельця, фігуру, схожу на букву V. Сам Альдебаран у скупчення не входить. Гіади розташовані всього лише за 153 світлових років від Землі і є найближчим розсіяним зоряним скупченням.
Журналісти також зазначають, що 15 листопада, Марс і згасаючий серп Місяця буде видно поруч, низько на сході близько 5:30. А 17 листопада Юпітер і Венера утворять прямокутний трикутник із дуже тонким серпом на південному сході за годину до сходу Сонця.
Також в листопаді очікується пік метеорного потоку Леоніди. Станеться це приблизно 17 листопада, але окремі метеори можна буде помітити із 10-х чисел місяця до 30 листопада. Кількість метеорів 17 листопада може досягти 20 штук на годину. А, наприклад, в 1966 році цей показник становив 150 тисяч метеорів на годину.
«Увечері 17 листопада метеоритний дощ Леоніди досягне свого піку, і найкраща активність очікується в години до світанку 18 листопада», - йдеться в публікації.
Кращий час для спостереження потоку Леоніди настає після четвертої години ночі, коли сузір'я Лева піднімається над горизонтом на сході. У цьому році на 18 листопада припадає молодий Місяць, тому супутник Землі не заважатиме спостереженню.