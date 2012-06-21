Рівненщина активно долучилася до Національного проєкту «Поліцейський офіцер громади», який започатковано торік улітку. А вже наприкінці року в області відкрито 17 поліцейських станцій та центр безпеки громадян, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області. Цього року в нових або модернізованих приміщеннях із сучасними меблями та оргтехнікою до роботи стануть поліцейські офіцери ще в п’яти ОТГ: селах Шпанів та Дядьковичі Рівненського району, селищі Демидівка, селі Іващуки Радивилівського району, що входить до складу Козинської сільської об’єднаної територіальної громади, і в селі Привільне на Дубенщині. «Крім поліцейського офіцера громади, у робочих кабінетах зможе базуватися група реагування патрульної поліції, що поліпшить превентивну роботу з населенням і дасть змогу оперативніше реагувати на звернення громадян», — переконаний заступник начальника головного управління Національної поліції на Рівненщині Руслан Стрельбіцький.
БЕЗПЕКА ГРОМАДИ