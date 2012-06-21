У Сумах за круглим столом зібрались освітяни області, які торік успішно пройшли всі етапи сертифікації в межах відповідного пілотного проєкту. В освітньому заході «Зірковий час учителя» взяли участь представники управління Державної служби якості освіти в Сумській області, департаменту освіти і науки Сумської ОДА, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Як наголосила директор департаменту освіти і науки Вікторія Гробова, таких переможців 18, і всі вони — зразок для інших педагогічних працівників. Кожен упродовж терміну чинності сертифіката, тобто трьох років, щомісяця отримуватиме 20-відсоткову надбавку до посадового окладу. Автоматично вважатиметься, що педагог пройшов чергову атестацію і йому присвоєно наступну кваліфікаційну категорію чи підтверджено наявну вищу. Для проходження сертифікації зареєструвалися 23 представники педагогічної спільноти Сумщини, які продемонстрували найвищі показники в Україні.
До сертифікації готуються вчителі початкових класів.