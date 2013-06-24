Європейський інвестиційний фонд і Данське експортно-кредитне агентство EIFO підписали першу угоду в межах експортної кредитної гарантійної програми Європейського Союзу для України. Ця ініціатива має на меті підтримати європейські компанії, що працюють з Україною, і посилити економічну інтеграцію України з ЄС.

Підписана гарантія — перша з 13 аналогічних угод, що готують у країнах-членах ЄС, передбачає фінансування до 20 мільйонів євро для експортно-кредитних операцій, що дасть змогу майже 40 данським компаніям зміцнити свою присутність на українському ринку.

Механізм гарантії від ЄІФ впроваджується в межах інноваційної програми експортних кредитів за підтримки ініціативи InvestEU від Європейської комісії. «Ця угода про експортне кредитування — перша з 13 — підкреслює відданість Європейського Союзу сильній Україні в колі європейської родини. Забезпечення торговельних зв’язків між ЄС та Україною — важливий чинник підтримки української економіки та поглиблення двосторонніх відносин на шляху до майбутнього вступу України в ЄС», — прокоментувала президент Групи ЄІБ Надя Кальвіньо.

«Підтримую підписання першої угоди на 20 мільйонів євро в межах механізму гарантування експортних кредитів для України між Експортно-інвестиційним фондом Данії та Європейським інвестиційним фондом. Завдяки підтримці бюджету ЄС цей механізм допомагає європейському бізнесу зберігати та розширювати торговельні зв’язки з Україною. Це важливий крок уперед у напрямі глибшої інтеграції економік ЄС та України — ключового елемента процесу вступу України в Європейський Союз. Ми очікуємо, що й інші держави-члени скористаються механізмом і зроблять внесок в успіх цієї важливої ініціативи», — зазначив єврокомісар з економіки та продуктивності, впровадження та спрощення Валдіс Домбровскіс.

Загалом експортно-кредитна програма, яка передбачає надання майже 300 мільйонів євро гарантій для підтримки європейських малих і середніх підприємств (МСП) та компаній із середнім рівнем капіталізації з ЄС, за кілька тижнів після запровадження в липні 2024 року отримала обсяг заявок, що значно перевищив доступне фінансування, повідомляє Мінекономіки.