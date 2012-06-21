Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
З Харківського обласного військового комісаріату до навчальних центрів ЗСУ відбула чергова команда призовників, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом. За кілька місяців понад 80 хлопців та дівчат опанують військові спеціальності, а потім їх розподілять по військових частинах.
«Разом з цією командою у січні 2019 року ми направили до війська близько 200 жителів Харківщини. Кожен четвертий-п’ятий з них має статус учасника бойових дій. З усіх новобранців – 8 жінок. Найбільшу кількість призовників ми відправили до частин Сухопутних військ, підрозділів Десантно-штурмових військ чи морської піхоти», – розповів військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату полковник Юрій Калгушкін.
За його словами чимало захисників України звертаються до районних військкоматів з проханням направити їх саме до тих з’єднань й частин, що залучаються до виконання бойових завдань на Донбасі.