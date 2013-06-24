У межах Конференції з питань відновлення України URC 2025, яка відбувається сьогодні у Римі, Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович та Голова Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) Карло Монтічеллі уклали кредитну угоду на суму 200 мільйонів євро. Це на сьогодні найбільший обсяг фінансової підтримки наданий БРРЄ для України, який підтримає урядову програму допомоги внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Забезпечення захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб — один із ключових пріоритетів Міністерства соціальної політики України. Станом на сьогодні зареєстровано близько 4,6 мільйона ВПО.

«Мільйони українців були змушені залишити свої домівки через війну. За цифрами — історії втрат, стійкості та боротьби за гідне відновлення. І наш обов’язок — бути поруч і підтримувати людей на цьому шляху. Держава не просто реагує на кризу - ми будуємо системні рішення: щоб кожна людина, яка покинула свою домівку, отримувала вчасну, адресну допомогу і мала можливість повернутися до активного, гідного життя у новій громаді. Масштаб виклику — величезний, можливості бюджету в умовах війни — обмежені. Саме тому ми вдячні БРРЄ за посилення системи, яка дозволяє людям відчути: вони не залишені наодинці», — сказала Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Кошти БРРЄ підуть на підтримку урядової програми допомоги, яка забезпечує житлом і базовими засобами до існування 1,2 мільйона переміщених осіб по всій країні. Кредит БРРЄ на суму 200 мільйонів євро відповідає Стратегії державної політики України щодо внутрішнього переміщення, ухваленій у серпні 2023 року за підтримки міжнародних партнерів, зокрема, Ради Європи. Стратегія спрямована на вирішення житлових, робочих і соціальних потреб людей, які були змушені покинути свої домівки.

«Потреби вразливих верств населення, зокрема тих, хто був змушений покинути свої домівки, залишаються одними з найнагальніших соціальних викликів, з якими сьогодні стикається Україна, — зазначив Голова Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі». — «Цим кредитом Банк розвитку Ради Європи пишається можливістю зробити внесок у зусилля Уряду України щодо надання життєво важливої підтримки цим групам у цей складний період».

Паралельно, з метою реагування на психосоціальні потреби на рівні громад, 9 липня Банк розвитку Ради Європи підписав грантову угоду з Українським католицьким університетом (УКУ) у партнерстві з Міністерством соціальної політики для розширення послуги формування життєстійкості — інноваційної української моделі надання психосоціальної підтримки та послуг у сфері психічного здоров’я на рівні громад.

Грант у розмірі 550 тисяч євро, наданий із Фонду солідарності з Україною БРРЄ, передбачає навчання 600 соціальних працівників першої лінії, розробку практичних інструментів, зокрема польового посібника для фахівців, а також запуск загальнонаціональної інформаційної кампанії про доступні послуги. Програма приділятиме пріоритетну увагу ВПО, а також ветеранам, сім’ям з дітьми та особам з інвалідністю.

Підписана сьогодні кредитна угода, а також грантова підтримка, надана раніше є важливими елементами комплексного зобов’язання Банку розвитку Ради Європи щодо посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні. Вони спрямовані на сприяння зусиллям Уряду України у подоланні соціальних наслідків війни та формуванні основ для інклюзивного й стійкого відновлення.