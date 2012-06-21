Візит в Україну віце-прем’єра Державної ради Китайської Народної Республіки Ма Кая важливий з огляду на поглиблення конструктивного діалогу та його високої динаміки. Президент Петро Порошенко звернув увагу на важливість продовження послідовної позиції Китаю щодо поваги до територіальної цілісності й суверенітету України, закликавши китайську владу дотримуватися політики невизнання тимчасової окупації Росією українського Криму.
Сторони підтвердили зацікавленість України в реалізації китайської ініціативи «Один пояс, один шлях», у межах якої пріоритет — залучення технологічних можливостей та інвестицій Китаю в розвиток нашої транспортної інфраструктури.
Петро Порошенко передав запрошення Голові КНР Сі Цзіньпіну відвідати Україну з візитом, повідомляє департамент прес-служби АП.
Цьогоріч наші країни відзначають 25 років встановлення дипломатичних відносин і виходять на новий стратегічний рівень взаємодії, який передбачає реалізацію спільних проектів на загальну суму 7 мільярдів доларів. Відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі з поважним гостем Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Зустріч відбулася в межах проведення третього засідання Комісії зі співробітництва між урядами України та КНР.
Ма Кай підкреслив, що Китай звертає велику увагу на співпрацю з Україною і в політичній, і в торговельно-економічній площинах. Китай послідовно підтримує Україну і впевнено входить до трійки найбільших торговельних партнерів нашої держави. За 9 місяців року товарообіг зріс на 14,5% — до 5,6 мільярда доларів. Київ реалізує курс внутрішніх реформ, спрямований зокрема на залучення китайських інвестицій в агросектор, промисловість, банківську галузь, і спільну реалізацію масштабних логістичних та інфраструктурних проектів континентального рівня і локального значення.
Київ розраховує на активну участь китайських інвесторів у масштабній приватизації українських активів. Володимир Гройсман повідомив, що 2019-й буде оголошено Роком Китаю в Україні, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
За результатами третього засідання українсько-китайської Комісії зі співробітництва підписано документи. Серед них План дій Україна — КНР з реалізації ініціативи побудови економічного поясу Великого шовкового шляху та Морського шовкового шляху ХХІ століття; Меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Національною енергетичною адміністрацією Китайської Народної Республіки; Програма культурного співробітництва між Міністерством культури України та Міністерством культури Китайської Народної Республіки на 2018—2022 рр.; Угода між Міністерством освіти і науки України і Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі освіти; Меморандум про співробітництво в галузі охорони здоров’я і медичної науки між Міністерством охорони здоров’я України та Національною комісією Китайської Народної Республіки з охорони здоров’я та планування сім’ї; Програма українсько-китайського інвестиційного співробітництва в агропромисловому комплексі між Міністерством аграрної політики і продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством сільського господарства і Міністерством комерції КНР.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»